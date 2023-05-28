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台灣平和國小打進加州盃國際曲棍球前四 明力拼冠軍

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
平和國小隊員們與教練紀律嚴謹，彰顯平和國小的團隊精神和奮鬥精神。（孟心韻提供）
平和國小隊員們與教練紀律嚴謹，彰顯平和國小的團隊精神和奮鬥精神。（孟心韻提供）

來自台灣彰化縣的平和國小的曲棍球隊，5月27至29日在南加范杜拉縣（Ventura County）的Moorpark College參加「美國加州盃國際曲棍球分齡錦標賽」，這是疫情後的首次復賽。在近幾日的預賽中，平和國小不負眾望表現出色，將在29日參加前四名爭奪冠亞軍賽。

平和國小自2017年起連續參加「美國加州盃國際曲棍球分齡錦標賽」，展現台灣曲棍球隊的實力。並連續三年憑藉優異的表現奪得冠軍，創造了令人矚目的佳績。然而，由於疫情關係，比賽活動被迫中斷。今年5月，平和國小曲棍球代表隊再次踏上美國的賽場。

平和國小在27及28日的比賽中取得全勝的出色成績。5月28日的賽事，先以4比0擊敗了Baja Mexicali Red，並在同一天的另一場比賽中以8比0大勝California Hawks。

平和國小校長張鴻章表示，儘管已經有超過三年沒有參賽，但每場比賽都全力以赴，並取得全勝的成績。在疫情期間，他們也每天堅持訓練。由於一下飛機就開始比賽，因此希望孩子們能夠保持穩定狀態，發揮出最佳水平，並非常嚴謹地按照學校的訓練方式練習。比賽結束後，他們安排了一些輕鬆的行程和活動，如前往迪士尼樂園、環球影城，讓孩子們能夠放鬆心情。

張鴻章校長也衷心感謝僑胞支持，希望能以優異表現回報大家的支持，為平和國小和台灣爭光。

前四強的比賽將在29日早上8時舉行，冠亞軍賽則將在中午約12時舉行。張鴻章歡迎僑胞前來支持，並為小將們加油。

Moorpark College的地址是：7075 Campus Rd, Moorpark, CA 93021。

平和國小的小將們與教練們拍照，同時高舉著校旗，展現出團結和自豪的精神。（孟心韻提...
平和國小的小將們與教練們拍照，同時高舉著校旗，展現出團結和自豪的精神。（孟心韻提供）

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