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哈岡華人連三場集會 反對縣府在地建遊民中心

記者楊青/哈仙達岡即時報導
反對洛縣草率在當地建立永久性游民中心，哈岡居民27日星期六連續六小時舉行三場大規模遊行抗議，同時發起社區聯署簽名。（記者楊青/攝影）
反對洛縣草率在當地建立永久性游民中心，哈岡居民27日星期六連續六小時舉行三場大規模遊行抗議，同時發起社區聯署簽名。（記者楊青/攝影）

反對洛杉磯縣府草率在當地建立永久性遊民中心，哈仙達岡（Hacienda Heights）居民27日連續六小時舉行三場大規模遊行抗議，同時徵集社區聯署。集會者表示，只要縣府不取消建遊民永久中心方案，他們就抗爭到底，不排除對簿公堂。

當天的三場集會分別在哈岡Motel 6也就是七街村永久遊民中心擬建地、哈岡棕櫚小學和Von's超市廣場，數百華洋民眾高舉「Kids Safety First」、「No Home key Project」、「We need safety community」、「Zero Homeless in Hacienda Hights」、「Only 2 police cars patrol Hacienda Heights Enough？？？」等標語，搖旗吶喊表達訴求，不斷獲得過往車輛鳴笛支持。

三場集會主要組織者哈岡華人協會會長方孝偉表示，當天參加集會的都是本地居民，有華人也有白人和拉丁裔，大家都要表達對洛縣在當地建設永久性遊民中心的粗糙方案的不滿。他表示，哈岡本來是個安靜小城，居民安居樂業，現在卻突然要變成永久性遊民中心，「讓我們的居民降低生活品質來達成遊民中心的任務，對居民來說是不公平的」。如果要做，起碼要維持當地居民原有的生活品質。他認為，遊民問題是洛杉磯縣和加州共同的問題，政府應該有周全的解決方案，如果對社區面臨的潛在的危險視而不見，對當地居民極不公平。

洛縣5月4日在哈岡舉辦關於在當地建立7街村永久性遊民中心（7th Ave Village at Hacienda Heights）公開說明會，哈岡近千居民前往會場表達強烈不满，居民認為，此計劃書草率，所謂「公聼會」實際上是「通知會」，居民沒能表達意見，政府已宣佈要在7月份施工。不少華裔居民對洛縣政府替哈岡居民決定成立「街友中心（Homeless Center）」尤其反感，覺得欺人太甚。

當天的抗議人群在Motel 6前集會遊行之後，一路遊行前往附近的棕櫚小學，這裏距離遊民中心700步，一名白人示威者表示，他的孫女每天在這裏上學，如果遊民中心就在附近，「我怎麽可能不擔心？」

來自廣東的張姓夫婦在集會現場表示，在哈岡居住了26年，感覺近年治安愈來愈差，以前晚上10點一個人在社區散步完全沒問題，現在天黑就不敢獨自出門。張先生表示，不久前的一個傍晚，他發現在自家車庫躲著一名墨裔男子，當場嚇倒，所幸那人最後和平離去。他和太太都擔心，如果哈岡建了遊民中心，類似事情可能會更頻繁出現。

不少居民表示，政府要建遊民中心就必須有完整的配套設施和可行的安全計劃，目前人口超過5萬的哈岡社區只有兩輛警車巡邏，何以應付遊民中心可以預期的複雜情況？

目前哈岡居民提出了三點配套要求，一是治安擔憂；二是遊民中心太靠近一所小學，應增加學校的保安和教職人員；三是充分考慮遊民中心離高速公路出口太近，可能造成的交通問題。

反對洛縣草率在當地建立永久性游民中心，哈岡居民27日星期六連續六小時舉行三場大規...
反對洛縣草率在當地建立永久性游民中心，哈岡居民27日星期六連續六小時舉行三場大規模遊行抗議，同時發起社區聯署簽名。（記者楊青/攝影）
反對洛縣草率在當地建立永久性游民中心，哈岡居民27日星期六連續六小時舉行三場大規...
反對洛縣草率在當地建立永久性游民中心，哈岡居民27日星期六連續六小時舉行三場大規模遊行抗議，同時發起社區聯署簽名。（記者楊青/攝影）
反對洛縣草率在當地建立永久性游民中心，哈岡居民27日星期六連續六小時舉行三場大規...
反對洛縣草率在當地建立永久性游民中心，哈岡居民27日星期六連續六小時舉行三場大規模遊行抗議，同時發起社區聯署簽名。（記者楊青/攝影）
反對洛縣草率在當地建立永久性游民中心，哈岡居民27日星期六連續六小時舉行三場大規...
反對洛縣草率在當地建立永久性游民中心，哈岡居民27日星期六連續六小時舉行三場大規模遊行抗議，同時發起社區聯署簽名。（記者楊青/攝影）
反對洛縣草率在當地建立永久性游民中心，哈岡居民27日星期六連續六小時舉行三場大規...
反對洛縣草率在當地建立永久性游民中心，哈岡居民27日星期六連續六小時舉行三場大規模遊行抗議，同時發起社區聯署簽名。（記者楊青/攝影）
反對洛縣草率在當地建立永久性游民中心，哈岡居民27日星期六連續六小時舉行三場大規...
反對洛縣草率在當地建立永久性游民中心，哈岡居民27日星期六連續六小時舉行三場大規模遊行抗議，同時發起社區聯署簽名。（記者楊青/攝影）
反對洛縣草率在當地建立永久性游民中心，哈岡居民27日星期六連續六小時舉行三場大規...
反對洛縣草率在當地建立永久性游民中心，哈岡居民27日星期六連續六小時舉行三場大規模遊行抗議，同時發起社區聯署簽名。（記者楊青/攝影）
反對洛縣草率在當地建立永久性游民中心，哈岡居民27日星期六連續六小時舉行三場大規...
反對洛縣草率在當地建立永久性游民中心，哈岡居民27日星期六連續六小時舉行三場大規模遊行抗議，同時發起社區聯署簽名。（記者楊青/攝影）

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