橙縣愛恩中文學校 歡慶畢業暨結業典禮

注音班同學才藝表演 搖滾ㄅㄆㄇ。（橙僑提供）

橙縣 愛恩中文學校5月21日舉辦結業典禮，橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如、愛恩台福基督教會牧師蕭祥恕、僑務諮詢委員黃河芬、愛恩中文學校學校師生及家長130人一起與會觀禮，並觀賞學生搖滾注音歌唱、兒童防身術之老虎拳、唐詩朗誦、成語教學等精彩成果展演，學校也用心準備這一年來的點點滴滴回顧影片，整個典禮充滿了歡笑聲和感人淚水。

在典禮上，愛恩中文學校校長李英群頒發聖經金句獎、春季校內外學術比賽獎、全勤獎、品學兼優獎等獎項，並向新任校長頒發聘書。新任校長林瑞美表示，未來將繼續秉持愛恩中文學校的宗旨，致力於文化傳承，並在社區中推廣台灣鄉土與中華文化，同時宣揚基督教精神。希冀於明年成立台灣華語文學習中心，以促進社區成人華語教育 與服務，同時推廣台灣文化與傳承。

橙縣僑教中心主任蕭蓓如祝福與祝賀在場畢業生們，感謝李校長與全體教師的努力，讓學生持續學習華語，並鼓勵在場學生踴躍報名參加「僑務委員會全球華語口說爭霸賽」，運用暑假期間透過全球華文網電子書資源，在家與父母練習，持續精進華語口說能力，提升學 習華語熱忱，並期許在場每位學生在下一階段的舞台上展現自己獨特的光芒。

典禮結束後，學校舉辦謝師宴，向校長和全體教師表達感謝之情，謝謝他們的無私奉獻讓孩子們茁壯成長與快樂學習。

愛恩中文學校位於爾灣，地址：17422 Armstrong Ave, Irvine, CA 92614。上課時間為每周星期日下午1:15 PM-下午3:30。，報名可上網 https://efci.org/chineseschool/，或發送郵件至[email protected]查詢詳情。