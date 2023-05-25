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洛縣亞市有人報警謊稱槍案 警方趕赴現場竟有意外發現

記者張宏/洛杉磯即時報導
亞凱迪亞（Arcadia）25日下午2時左右，位於Longley Way小學區域被封鎖，有人報警謊稱在西Woodruff大道200 街區一民宅發生槍擊，實為烏龍事件。（Google地圖）
亞凱迪亞（Arcadia）25日下午2時左右，位於Longley Way小學區域被封鎖，有人報警謊稱在西Woodruff大道200 街區一民宅發生槍擊，實為烏龍事件。（Google地圖）

洛杉磯縣華人密集城市、亞凱迪亞市（Arcadia），25日下午有人報警謊稱發生槍擊警察如臨大敵，民眾恐慌，結果現場竟有意外發現。

亞凱迪亞25日下午2時左右位於Longley Way小學區域被封鎖，讓周邊民眾非常恐慌，原來是有人報警稱這裡發生槍擊，有兩人死亡。結果警察和特警趕到現場後發現是烏龍事件，不過也有意外發現。有知情人士表示，警方在這裡發現疑似賣淫場所，現場有數名華人年輕女性和男性被警方問話，唯這項說法並未被警方證實。

亞市警局巡邏大隊長Jimmy Trabbie表示，25日下午 2時01分，警方調度員接到一個人打來的電話，聲稱在他位於西Woodruff大道200 街區的住所內開槍打死了兩人。來電者說他正在考慮自殺，然後掛斷了電話。警方立刻趕到現場，並從住所內拘留了多人。

同時在室內進行內部檢查和定位，但沒有找到電話裡所說的受害者。因此警方調查確定這是一起虛假報警，調查人員目前正試圖確定來電者的身份。目前案件正在調查中， 鼓勵任何了解此事件信息的人致電 (626) 574-5151， 聯繫亞市警局，案件編號是23-2274。

此事導致Longley Way小學區域被封鎖，在亞市居民微信群也引發各種猜測。有附近民眾拍攝的照片和視頻顯示，現場有三名男性帶著手銬坐在路邊，還有大概五六名長髮女性，被帶上手銬押送到車內問話；她們多為打扮入時，身材苗條的亞裔女性，年輕在20歲上下。其中一名女性身穿粉色連衣裙，腳上穿著拖鞋，看到荷槍實彈的警察一度比較慌張，現場警方有人用中文喊話，指示這些人一個接一個背對著警察一步步走向警察，且要求他們高舉雙手，手機放在地上，接近防爆警車後被帶上手銬到車內問話。

據知情人士表示，警方在該住所發現室內有15人，其中有多人是華人年輕女性，初步懷疑這裡可能是賣淫場所。目前案件還在調查中，尚不知道這通烏龍電話是純粹惡作劇，還是有意曝露這裡。

華人居民劉女士表示，在微信群看到小學周圍被封鎖的消息以為是槍擊案，非常害怕，趕緊問周邊鄰居發生了什麼事情，以為又發生血案，後來聽說是烏龍事件才鬆了一口氣，現在治安不好，搞得人心惶惶。

警察 華人 槍擊

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