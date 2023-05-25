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洛市第六街大橋又出事？1青少年為博眼球攀爬時墜亡

洛杉磯訊
不少網紅、年輕人為了博眼球，在不顧生命危險的情況下，攀爬到橋樑上拍照留念。（abc7截圖）
不少網紅、年輕人為了博眼球，在不顧生命危險的情況下，攀爬到橋樑上拍照留念。（abc7截圖）

洛杉磯市一名年僅17歲的男孩5月20日（週六）因疑似參與社交媒體挑戰，在攀爬第六街大橋時不幸墜落身亡。警方在凌晨約2時接獲通報後，隨即趕往現場將其送醫急救，但最終仍因傷重不治身亡。

洛杉磯市警察局長摩爾（Michel Moore）5月23日（週二）在警察委員會上透露，一名17歲男孩20日攀爬第六街大橋時，不慎滑倒並墜落身亡。據推測，他可能是為了在社交媒體上博取關注，進而挑戰攀爬，導致慘案發生。

警方凌晨2時左右接獲報案後立即趕到現場，並迅速將男孩送往醫院緊急救治，最終仍因傷勢過重不治身亡。截至目前，警方尚未公布男孩身份。

摩爾表示，警方將持續加強在該地點的巡邏，以打擊這種魯莽行為。雖然第六街大橋為洛杉磯帶來了新的風貌和光榮，但不幸的是，它現在也成為發生類似悲劇的多發地點之一。

第六街大橋2022年7月正式開通，耗資5.88億美元的全新橋樑，替代了原先有84年歷史的裝飾藝術橋樑，該橋整體以混凝土襯砌，橫跨洛杉磯河，全長3500英尺，連接市中心和歷史悠久的東區。然而，橋樑在開放後不久就成為街頭賽車、塗鴉和非法活動的多發點。為了維護公共秩序和安全，警方也不得不多次關閉橋樑。

第六街大橋自開通以來，已引發了不少社會問題，使得警方相當頭痛和擔憂。（abc7截...
第六街大橋自開通以來，已引發了不少社會問題，使得警方相當頭痛和擔憂。（abc7截圖）

洛杉磯 警察 賽車

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