反對洛縣府草率建永久遊民中心 哈岡華人周末3場抗議

洛縣5月4日在哈岡舉辦關於在當地建立7街村永久性游民中心（7th Ave Village at Hacienda Heights）公開說明會，哈岡近千居民前往會場表達強烈不满。（記者楊青/攝影）

反對洛杉磯縣政府擬草率在當地建立永久性遊民 中心，哈仙達岡（Hacienda Heights）計劃在本周末發起三場大規模遊行抗議，相關組織表示，只要洛縣 政府和建設計劃不改變，他們將抗爭到底，且不排除與縣府對簿公堂。

洛縣5月4日在哈岡舉辦在哈岡七街村（7th Ave Village at Hacienda Heights）建立永久性遊民中心公開說明會，，該七街村原來是汽車旅館Motel 6，在疫情時轉換為臨時遊民收容中心。哈岡近千名居民前往會場表達強烈不滿，居民認為，此規劃計劃書非常草率。4日所謂的「公聼會」，實際上是「通知會」，居民沒能表達意見，政府已宣佈要在7月份施工。不少華裔居民對洛縣府替哈岡居民決定成立「街友中心（Homeless Center）」尤其反感，覺得欺人太甚。

計劃在本周末的三場遊行和抗議活動，由哈岡華人協會發起和召集。三場集會都將在5月27日（周六）舉行，具體時間和地點分別是：第一場中午12時至下午2時，哈岡Motel 6（1154 S. 7th Ave., Hacienda Heights）附近，12時先在Motel 6集會抗議，1時遊行至附近的棕櫚小學（Palm Elementary School，14740 Palm Ave., Hacienda Heights），2時結束；第二場下午4時至6時，哈岡Von's超市（2122 S. Hacienda Blvd., Hacienda Heights）前集會抗議；第三場上午11時至下午6時，哈岡Von's超市購物中心，設立兩個攤位簽名連署。

哈岡居民表示，他們沒有獨立建市，現在就像是一個未成年的女子，被人家強暴了，別人還會說這對你身體有幫助、「我們被人吃了豆腐，還說這樣你的房地才會增值」，他們對此義憤填膺。

哈岡華人協會表示，並不反對在哈岡建立遊民中心，但同時要求有完整的配套設施，也確實可行的計劃，比如縣政府說計劃已非常完善，但實際情況是，目前居民人口超過5萬的哈岡，只有兩輛警察巡邏，何以應付遊民中心可以預期的複雜情況？

居民表示，他們要求洛縣對這個項目增設特別撥款，專款專用。哈岡的居民不應該為遊民中心的建設付出降低生活品質甚至公共安全危機的代價。