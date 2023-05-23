南加房客開車撞承租屋 手握釘鋤攻擊華男房東

嫌犯疑似精神狀況不穩定，將自己的灰色起亞汽車自撞承租屋，以致前端全毀。（abc7截圖）

南加橙縣 森林湖市（Lake Forest）一名男子，5月22日（週一）疑似精神狀況陷入混亂狀態。事發時，他先是開車自撞承租屋，隨後持斧猛衝進房內，多次衝撞和砍破門板，企圖攻擊華男房東 。所幸在其他室友及警方的協助下，嫌犯被迅速制服。隨後嫌犯被送往醫院接受相關治療及觀察，並被關押在監獄 中，現場無人傷亡。

該起襲擊事件約中午12時發生於森市孔雀街（Peacock Street）24300號街區。據周邊鄰居的監控錄像顯示，嫌犯格雷夫斯（Taylor Graves）首先開著灰色起亞轎車在附近街道飆車。隨後，他將車輛自撞承租屋，撞擊力道之大，更導致車輛的前端完全毀損。

接著，格雷夫斯離開車輛在街上全速衝刺跑回承租屋，但多次嘗試密碼鎖入屋均失敗。最終，他用全身重量撞開大門，然後到後院抓起一把鐵鍬，追趕著園丁未果後，前去房東李埃克（Eric Li）的房門，以鐵鍬用力劈砍數分鐘。隨後在李埃克多次大聲呼救，在其他室友和趕到的警方制止下，才成功的將格雷夫斯制伏在地。

李埃克表示，當格雷夫斯開始追趕他時，他感到面臨嚴重的生命威脅。他回憶曾多次向格雷夫斯說：「請冷靜下來，告訴我發生什麼事情。」然而，格雷夫斯都未回答，只是不斷追趕並試圖砍他。李埃克還提到，因為他的父母都有在後院種植蔬菜的習慣，相信格雷夫斯應該是從後院取得那把鐵鍬。

另一名同居室友表示，案發時，他目擊格雷夫斯從鄰居的院子裡追逐一名園丁後，返回承租屋，試圖用鐵鍬闖入房東的房間內。他並從自己的臥室聽到房東多次尖叫求救聲，於是撥打911報警。 他在格雷夫斯進入他的房間前，發現格雷夫斯敲打的頻率越來越低，於是他找到一個合適時機，開門奪走了鐵鍬。也因如此，在執法人員到達時讓他們誤以為他是襲擊者。