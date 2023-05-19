安全漏洞汽車頻失竊 起亞及現代支付兩億元和解

2011年出產的起亞Sportage沒有安裝發動機防盜鎖裝置，成為汽車盜竊案中歹徒鎖定的目標之一。（圖片來源：cars.com）

韓國起亞（Kia）和現代（Hyundai）汽車 公司18日在聖塔安納（Sant Ana）聯邦法院表示，同意支付兩億元和解金，解決去年在全美國掀起的一連串汽車盜竊案件中受害車主的集體訴訟。

去年夏天，社交平台Tiktok上瘋傳一系列的「起亞挑戰」（Kia Challenge），演示如何利用汽車安全漏洞 來偷車的挑戰影片，慫恿廣大網友嘗試。該影片演示，如何用螺絲起子和USB傳輸線來發動起亞和現代生產的汽車，在沒有鑰匙的情況下，短短90秒內就能卻啟動汽車引擎，因而導致這兩家公司出產的車輛頻頻被盜。

為何這兩家公司的汽車會變成盜賊的目標？原來起亞和現代汽車在2011年至2022年期間銷售的車型，沒有安裝發動機防盜鎖裝置，並且還存在著不需要插入車鑰匙就能控制系統開關的缺陷。

透過該協議，兩個汽車公司將支付近２億美元的補償給受害車主。除了補償車主被盜的損失外，公司還會提供車輛軟件更新來提高安全功能。而部分型號較久的車輛，則會提供車輪鎖來降低被盜的機率。和解協議顯示，涉及900萬輛起亞和現代汽車。

現代汽車北美地區的代表厄伯（Jason Erb）在一份聲明中表示，公司慶幸有機會能為遇害車主提供額外的支持，客戶的安全是公司最看重的部分。為了防止更多盜竊案件，公司將持續為車內電腦進行升級、分發輪胎和方向盤鎖，還有透過AAA為無法透過這些服務的車輛提供保險 。

而起亞的代表尹約翰（John Yoon）也表示，對於該協議感到滿意。他表示起亞也會提供免費的安全軟件升級和分發超過六萬個方向盤鎖外。而車內沒有電腦系統的車輛，起亞則會提供300美元讓車主購買防盜設備。