我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場慘了

一洲焦點／通俄門、新冠溯源 兩大報告出爐

南加男子慘遭他人用劍砍斷手 警原以為斷手是道具

洛杉磯訊
河濱縣男子遭手被劍砍斷，據稱嫌犯也是一名流浪漢。（abc7截圖）
河濱縣男子遭手被劍砍斷，據稱嫌犯也是一名流浪漢。（abc7截圖）

南加內陸河濱市（Riverside ）5月13日（週六）下午約10時 30 分，一名持劍襲擊者砍掉一名流浪漢的手。讓警方接到通報時一度以為是開玩笑，但經過調查後，他們相信嫌犯可能與受害人認識。目前，警方仍在調查具體的襲擊動機。受害者的朋友已經建立眾籌網站GoFundMe的頁面，希望能夠為受害者籌集治療費用。

該起襲擊事件發生於13日晚，地點位於第五街和費爾芒特街（Fairmount Boulevard）附近。警方最初接到通報時，民眾稱在人行道上發現一只斷手，讓警方感到十分詫異。起初，他們以為可能是電影道具誤留在街上，直到醫方致電通知確實在治療一名斷手的男子。

警方趕到現場後，在一輛翻倒的購物車旁的地上發現斷手。經過了解，住在該地區的居民對受害者並不陌生，他們稱受害者是這個地區的常客，總是表現得很友善。而襲擊地點街對面一家餐館員工埃爾南德斯（Nikki Hernandez）表示，受害者是非常友善的人，也是他們的常客之一。即使有人讓他不高興，他也會與對方辯論，但從未有過打架或爭吵情況發生。

目前，受害者的朋友已發起GoFundMe募款頁面，以幫助受害者應對這次襲擊的後續治療費用。

河濱縣警員瑞爾斯巴克（Ryan Railsback）表示，他們正試圖與受害者了解具體案發過程，現階段，受害者在手術後仍因劇痛接受藥物治療。河濱縣警方仍在尋找嫌犯，而他們也不認為這是一起隨機襲擊案件。警方認為嫌疑人極有可能與受害人認識，且同為流浪漢。目前警方仍在調查襲擊動機。而這起事件也引起當地社區的關注和憤怒。

GoFundMe 手術 電影

上一則

電腦設「中國政府」文件夾 華男竊國安機密被捕

延伸閱讀

同夥在速食店旁小便被制止 德州12歲童開槍 1員工中6彈不治

同夥在速食店旁小便被制止 德州12歲童開槍 1員工中6彈不治
商業共度屋夯 休士頓連推4案

商業共度屋夯 休士頓連推4案
南加河濱市兩車對撞大車禍 5人傷勢嚴重

南加河濱市兩車對撞大車禍 5人傷勢嚴重
母親節南加媽媽和2幼女車禍身亡 路上車輛經過不停車

母親節南加媽媽和2幼女車禍身亡 路上車輛經過不停車
河濱縣遊民比去年增12% 擁有孩童家庭數量增加

河濱縣遊民比去年增12% 擁有孩童家庭數量增加
就業增+基期低 河濱縣房價補漲

就業增+基期低 河濱縣房價補漲

熱門新聞

國泰航空將於5月17日釋出美國香港往返免費機票。（圖：國泰航空提供）

LA往返香港 國泰免費機票5/17開搶

2023-05-15 02:20
聖瑪利諾前加州副州長競選人Cole Matthew Harris（軻海瑞），其華人女友Cindy陳；之前兩人是以夫妻的身分出現在聖市各種場合。（本報檔案照）

Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中

2023-05-15 10:02
18歲被迫離家，George憑藉自己的努力改變人生。(受訪者提供)

躁鬱華男遭博士父母拋棄多年 自強不息改變人生

2023-05-15 18:31
近期隨著雞蛋價格崩跌，南加好市多出現買蛋熱。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多蛋價隔夜暴跌 華人大媽「趕緊買」

2023-05-16 22:11
大中華超市西柯汶那市分店4月開始營業。（記者王若然／攝影）

華資超市南加西柯汶那市開分店 華人居民超驚喜

2023-05-13 19:20
東方航空公司宣布5月20日首航，推出經濟艙優惠票價。（受訪者提供）

東航新增洛杉磯—上海直飛 比轉機還便宜

2023-05-10 14:12

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多蛋價隔夜暴跌 華人大媽「趕緊買」

世說新聞╱好市多蛋價隔夜暴跌 華人大媽「趕緊買」
12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命

12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命
五種帳單 不要自動支付以免後悔

五種帳單 不要自動支付以免後悔
號稱可用100年 大連海底隧道剛通車就漏水

號稱可用100年 大連海底隧道剛通車就漏水
國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選

國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選