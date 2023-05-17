南加男子慘遭他人用劍砍斷手 警原以為斷手是道具

河濱縣男子遭手被劍砍斷，據稱嫌犯也是一名流浪漢。（abc7截圖）

南加內陸河濱市（Riverside ）5月13日（週六）下午約10時 30 分，一名持劍襲擊者砍掉一名流浪漢的手。讓警方接到通報時一度以為是開玩笑，但經過調查後，他們相信嫌犯可能與受害人認識。目前，警方仍在調查具體的襲擊動機。受害者的朋友已經建立眾籌網站GoFundMe 的頁面，希望能夠為受害者籌集治療費用。

該起襲擊事件發生於13日晚，地點位於第五街和費爾芒特街（Fairmount Boulevard）附近。警方最初接到通報時，民眾稱在人行道上發現一只斷手，讓警方感到十分詫異。起初，他們以為可能是電影 道具誤留在街上，直到醫方致電通知確實在治療一名斷手的男子。

警方趕到現場後，在一輛翻倒的購物車旁的地上發現斷手。經過了解，住在該地區的居民對受害者並不陌生，他們稱受害者是這個地區的常客，總是表現得很友善。而襲擊地點街對面一家餐館員工埃爾南德斯（Nikki Hernandez）表示，受害者是非常友善的人，也是他們的常客之一。即使有人讓他不高興，他也會與對方辯論，但從未有過打架或爭吵情況發生。

目前，受害者的朋友已發起GoFundMe募款頁面，以幫助受害者應對這次襲擊的後續治療費用。

河濱縣警員瑞爾斯巴克（Ryan Railsback）表示，他們正試圖與受害者了解具體案發過程，現階段，受害者在手術 後仍因劇痛接受藥物治療。河濱縣警方仍在尋找嫌犯，而他們也不認為這是一起隨機襲擊案件。警方認為嫌疑人極有可能與受害人認識，且同為流浪漢。目前警方仍在調查襲擊動機。而這起事件也引起當地社區的關注和憤怒。