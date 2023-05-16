影/洛市蜂群猛如虎 警官被圍攻螫倒在地 3人送醫

在洛市恩西諾地區，一名志願服務的警官被蜂群蜇倒在地。（TNLA）

在洛杉磯 市的恩西諾（Encino）地區5月15日出現一大群蜜蜂，導致幾人受傷並送往醫院治療，其中一名來調查的警官被蜂群圍攻，並在蜂群的攻勢下臥倒在地，所幸健康狀況已穩定。

5月15日下午下午3時47分，洛杉磯市警局（LAPD）收到民眾舉報表示，在恩西諾West Adlon路的17100街區出現了一大群蜜蜂，該街區的居民們收到指示，要儘量留在室內並關閉所有門窗。

根據洛杉磯市警局調查，一名男子因多處被蜜蜂螫傷被送往當地醫院。第二個受傷的人是志願到現場調查的一名警官，他走在街上時試圖趕走臉上的蜜蜂，但蜂群卻開始圍攻他，中間一度令他摔倒在馬路上，該過程被一段錄像記錄下來。

影片素材來源：TNLA、FOX、KTLA，記者子為後製

錄像顯示，蜜蜂繼續在該警官的頭部和身體周圍聚集，他試圖站起來，但又跌倒。警官仍保持清醒，但因跌倒遭受了一些擦傷和瘀傷。醫護人員在現場對他進行治療，並將他送往醫院救治。

當晚洛杉磯市警局官方推特 （Twitter）指出，「今天下午，我們派去西谷分部（West Valley Division）的一名志願警官在服務時遭到數十次蜜蜂蜇傷。幸運的是，他目前健康情況穩定。」市警局還發文感謝該警官的志願服務，並表示「警局裡所有志願者都是無價之寶」。

除了這兩位確認送醫院的傷者，至少還有一名女性被多次螫傷並被送往附近就醫。

專業的清除蜜蜂團隊被叫到現場，數百隻蜜蜂繼續蜂擁而至，身穿專業防護裝備的男子著手清理該地區一戶人家屋頂下的蜂巢。一些報告表明，蜂群中可能有數千隻蜜蜂。

蜜蜂專家在接受KTLA採訪時表示，像這樣充滿攻擊性的蜂群是不尋常現象。通常情況下，如果你不理蜜蜂，它們就會不理你，應該是發生了什麼事情喚醒了這個蜂群。

蜜蜂專家表示，當遭遇蜂群時，最好不要拍打牠們，因為蜜蜂會將那視為攻擊標誌，最好的辦法就是逃跑，一般至少跑0.25哩才能離開蜂群。