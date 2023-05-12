南加州中文學校聯合會舉辦春季學術比賽 促進中文學習

比賽中的小小參賽者表現穩健、落落大方。（南加州中文學校聯合會提供）

南加州 中文學校聯合會5月6日（週六）下午及5月7日（週日）上午舉辦了一年一度的春季學術比賽，有來自36所南加 州的中文學校和主流學校超過500名學生踴躍參與。比賽項目包括詩詞朗誦、說故事、演講、簡報和說笑話等。聯合會表示，希望可以藉著說笑話比賽激發成人學生對學習中文語言的興趣和熱情。

南加州中文學校聯合會的比賽5月6日下午以線上簡報比賽開始，許多南加州中文學校和主流學校高中中文班的學生參加。每位參賽學生以主題為「中華建築文化之美」展現了精美的簡報PPT，介紹了台灣的三合院、中國的四合院、故宮、紫禁城、王家大院等中華建築的美麗之處。

5月7日上午，比賽移師至亞凱迪亞 （Arcadia）高中實體進行，比賽項目包括詩詞朗誦、說故事和演講等，有超過千名學生和家長到場觀賽。這是疫情之後學生們回到實體教室進行的第一次比賽，現場氣氛熱烈，南加州中文學校聯合會也邀請了70多位評審和義工協助這項活動。

據現場參加的學校代表和家長們的分享，大家都很開心能再次回到實體比賽現場，同時也能在戶外休息區與其他學校和自己學校的家長互動和交流。許多非中文學校的沈浸式小學也參加比賽，儘管學生們在家中沒有中文環境，但他們依然熱情參與，並表現傑出。