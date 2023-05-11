南加台灣教會槍案兇手被控98項控罪 難逃死刑/終身監禁

周文偉在2022年的一次庭審中。（美聯社）

去年涉嫌在南加州橙縣 拉古納伍茲（Laguna Woods）台灣基督長老教會槍擊，造成一死五傷的兇嫌周文偉 (David Wenwei Chou)，10日被聯邦大陪審團以98項罪名檢控。

根據聯邦檢察長辦公室（US Attorney’s Office）11日發布的消息，大陪審團（grand jury）10日決定，對周文偉提起包括仇恨犯罪、犯罪過程中使用武器、企圖炸毀建築等共98項罪名控罪。如果他的罪名成立，他將面臨死刑或終身監禁不得假釋的刑度。

今年69歲的拉斯維加斯居民周文偉，在2022年5月15日，於台灣基督長老教會借用的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）的一個用餐會堂進行大規模槍擊，導致52歲的鄭達志醫師死亡，另有五人受傷。據悉，為台灣「外省第二代」的周文偉因對主張台獨的人士反感，從而選擇本省人較多的爾灣台灣長老教會下手。

在對其提出的98項指控中，包括45項「暴力阻撓合法宗教活動，包括致一人死亡，企圖使用槍枝或炸彈謀殺在場的44人；45項罪名與仇恨犯罪有關，具體對台灣人和長老會的仇恨；一項跨州購買炸藥、彈藥企圖損壞建築；一項使用炸彈犯罪的指控，以及六項使用武器實施暴力犯罪的指控。

此前，周文偉被橙縣檢察長辦公室起訴一級謀殺罪以及五項企圖謀殺，使用破壞力強的武器謀殺他人罪。單是橙縣檢察長提出的這幾項指控，他就有可能面臨死刑或終身監禁。周文偉曾在庭審中對橙縣檢察長辦公室提出的指控拒不認罪。

精通刑法的南加州蔡玟慧律師分析稱，聯邦和橙縣兩個檢察署所提出的指控，顯然是有所區別的。例如謀殺罪是由橙縣提出，而聯邦此次提出的98項罪名都屬於聯邦法領域，地方檢察長辦公室是無法起訴的。她表示，如果涉及跨州犯罪（本案中周文偉為拉斯維加斯人），或兇嫌身分非美國人，聯邦檢察署將主要負責起訴。

蔡玟慧說，周文偉受到的刑罰恐會更重，很可能死刑或終身監禁。因為總體而言，聯邦刑罰要比加州重。舉例來說，加州法律中，如果罪名中的兩項指控分別判刑五年和十年，那麼罪犯的刑期將以較高的為準，即判十年。不過相同情況放在聯邦法刑期就會相加，即15年。如今從聯邦和地方檢察長辦公室對周文偉提出這麼多指控來看，他難逃死刑或終身監禁。