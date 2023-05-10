南加內陸警方拘捕華人按摩師 近日第2起涉性侵女客

內陸華人按摩師涉嫌性侵女顧客被捕。（警方提供）

南加內陸聖伯納汀諾縣雷德蘭市（Redlands）警方，近日拘捕一名華人按摩師，罪名是涉嫌性侵 。警方稱，一名涉事按摩店女顧客投訴嫌犯，在按摩過程中不當觸摸她胸部。無獨有偶，河濱市警方在不久前也將一名被女性顧客投訴性騷擾 的亞裔 按摩師拘捕。

被捕華人按摩師Jerry Chen是44歲的陳文傑（Wenjie Chen，音譯），雷德蘭市居民。案發在市區名為「中國足底按摩店」（China Foot Massage），地址：1150 Brookside Ave。按摩店就設在一個商業廣場內。據稱，2023年3月19日，陳文傑在給一位成人女顧客按摩過程中，有不當接觸隱私部位嫌疑。女顧客當時並未報警。過了幾天，女顧客到雷德蘭市警局投訴，稱按摩師Jerry Chen對她胸部有不當接觸。

警方在5月9日以涉嫌性侵拘捕了陳文傑，並正在尋找其他可能受害者，希望致電警局警探Steve Truong，電話：909-798-7643。

就在一周前，4月24日，河濱市警方以涉嫌性騷擾拘捕一名亞裔男性按摩師。警方說，一名女性在3月初報警稱遭到按摩店員工性侵害。被捕按摩師67歲毛正植（Jungsik Mo,音譯 ），是河濱市一家針灸健康中心員工，在安那罕岡居住。

據調查，案發健康中心擁有者是嫌犯的太太，在富樂頓市還有一家分店。雖然毛正植從事按摩，但並未申領資格許可。嫌犯被捕後，關押在河濱縣一所拘押中心，保釋金7萬5000元。警方希望找到更多受害者。