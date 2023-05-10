南加內陸警方拘捕華人按摩師 近日第2起涉性侵女客
南加內陸聖伯納汀諾縣雷德蘭市（Redlands）警方，近日拘捕一名華人按摩師，罪名是涉嫌性侵。警方稱，一名涉事按摩店女顧客投訴嫌犯，在按摩過程中不當觸摸她胸部。無獨有偶，河濱市警方在不久前也將一名被女性顧客投訴性騷擾的亞裔按摩師拘捕。
被捕華人按摩師Jerry Chen是44歲的陳文傑（Wenjie Chen，音譯），雷德蘭市居民。案發在市區名為「中國足底按摩店」（China Foot Massage），地址：1150 Brookside Ave。按摩店就設在一個商業廣場內。據稱，2023年3月19日，陳文傑在給一位成人女顧客按摩過程中，有不當接觸隱私部位嫌疑。女顧客當時並未報警。過了幾天，女顧客到雷德蘭市警局投訴，稱按摩師Jerry Chen對她胸部有不當接觸。
警方在5月9日以涉嫌性侵拘捕了陳文傑，並正在尋找其他可能受害者，希望致電警局警探Steve Truong，電話：909-798-7643。
就在一周前，4月24日，河濱市警方以涉嫌性騷擾拘捕一名亞裔男性按摩師。警方說，一名女性在3月初報警稱遭到按摩店員工性侵害。被捕按摩師67歲毛正植（Jungsik Mo,音譯 ），是河濱市一家針灸健康中心員工，在安那罕岡居住。
據調查，案發健康中心擁有者是嫌犯的太太，在富樂頓市還有一家分店。雖然毛正植從事按摩，但並未申領資格許可。嫌犯被捕後，關押在河濱縣一所拘押中心，保釋金7萬5000元。警方希望找到更多受害者。
上一則
洛縣和聯邦執法單位合作掃蕩芬太尼 每年全美7萬人喪命
下一則
FB留言