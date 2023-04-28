我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指收漲272點 1月來最佳單月

買汽車保險 這三家公司最便宜

南巴沙迪那賠償50萬 和解黑命貴民權訴訟

洛杉磯訊
2020年由詹姆斯組織的黑命貴抗議活動，遭到白人至上主義者的攻擊。警方無視他們的投訴，甚至與攻擊者站在同一戰線。（圖片來源：抗議者推特@abolitionandy）
2020年由詹姆斯組織的黑命貴抗議活動，遭到白人至上主義者的攻擊。警方無視他們的投訴，甚至與攻擊者站在同一戰線。（圖片來源：抗議者推特@abolitionandy）

根據巴沙迪那星報（Pasadena Star-News）27日報導，南巴沙迪那市（South Pasadena）將支付50萬元來和解與「黑命貴」(Black life matter)抗議者提起的民權訴訟，他們指控該市警局(SPPD)在2020年一系列黑命貴運動的抗議活動中，沒有盡職保護抗議者的安全，導致他們遭到白人至上主義者的攻擊。

該市黑命貴組織創辦人（Fahren Jampes）詹姆斯和帕特森（Victoria Patterson）在2021年向城市提告，稱他們在抗議過程中遭到他人吐口水、石頭攻擊，甚至有一次差點被卡車惡意撞倒。但在他們與南巴沙迪那市警局（South Pasadena Police Department，SPPD）投訴後，警員僅採取過一次行動，其他則被無視。並且，所有的襲擊案件都沒有被歸納為仇恨犯罪警察不作為的態度令他們非常不滿，所以狀告市府。

詹姆斯表示，身為一位非裔女性，曾經是多起仇恨犯罪的受害人，但是SPPD警員面對她的態度卻是在鄙視她。這些警察與攻擊她的白人至上主義者站在同一戰線，使這些攻擊者逍遙法外。

根據律師發出的聲明表示，該市在調查結果中發現被起訴的21位警員沒有遵守上報仇恨事件的規定，在報告過程中含糊帶過細節、對報案者充滿敵意和不屑的態度，並在執行任務時在不符合規定下關閉隨身攝影機。

律師還表示，在經過原告和其他人數個月的投訴後，警方才展開內部調查。經過調查後發現，警局內有超過一半的警員在面對原告和其他黑命貴抗議者時，違反了該局制定的仇恨事件相關規定。但在2020年事件開始之後，直到2022年11月，該市沒有給予任何一位警員懲罰或紀律處分，導致他們不需要對原告所有的傷害負責。

最初，SPPD否認這些指控，但在最近發布的一份聲明中表示，南巴沙迪那市議會將支付50萬元來解決此事。

據訴訟狀的描述，對於黑命貴抗議活動的襲擊發生於2020年7月到11月之間，據詹姆斯和帕特森表示，一位男子向他們吐口水，還用種族歧視的話語攻擊他們，在報警後，警方並沒有逮捕該男子。兩天後該男子又在抗議活動中向詹姆斯投擲石塊，差點擊中她的腿。一週後這名男子又用金屬管威脅抗議人群，而警方仍拒絕將他逮捕。

最後，該男子因對婦女吐口水和暴力行為兩項指控被逮捕，但是其他行為卻未受到指控。

在2020年10月，另一名男子故意將卡車開上人行道，試圖恐嚇當時她正在人行道上張貼抗議標語。事後警察出面，儘管當時卡車還停在人行道附近，詹姆斯也提供了現場視頻，但是警方認為男子並沒有試圖對詹姆斯動手。

在2021年民權和刑事司法倡導團體聯盟要求加州檢察長邦塔（Rob Bonta）的辦公室對SPPD進行調查，當時邦塔辦公室承認有收到這份投訴，並表示展開審查，但是直到2023年都沒有公佈任何結論。

警察 白人至上 仇恨犯罪

上一則

洛杉磯地鐵站持冰毒管 流浪漢發飆咬斷警員小拇指

下一則

南加河濱縣性虐孩童案判決 賠償近23億史上最高

延伸閱讀

NBA／遭莫蘭特隔扣 詹姆斯承認：我爛透了

NBA／遭莫蘭特隔扣 詹姆斯承認：我爛透了
NBA／關門戰17投僅5中 詹姆斯自評：今晚我爛透了

NBA／關門戰17投僅5中 詹姆斯自評：今晚我爛透了
NBA／灰熊雙星轟64分 莫蘭特隔扣詹皇 退湖人延長戰線

NBA／灰熊雙星轟64分 莫蘭特隔扣詹皇 退湖人延長戰線
NBA／38歲詹姆斯 創聯盟最年長「雙20」紀錄

NBA／38歲詹姆斯 創聯盟最年長「雙20」紀錄
NBA／不老怪物傳說 38歲詹姆斯生涯首度演出「雙20」

NBA／不老怪物傳說 38歲詹姆斯生涯首度演出「雙20」
NBA／詹姆斯推特「藍勾勾」還在 馬斯克主動幫忙埋單

NBA／詹姆斯推特「藍勾勾」還在 馬斯克主動幫忙埋單

熱門新聞

案發地點。（圖片來源：受訪人提供）

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

2023-04-23 16:20
加州2023最危險城市，內陸聖伯納汀諾市上榜。（SBPD）

2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜

2023-04-23 18:11
劉亦菲扮演的許紅豆打坐場景中穿的是Tretorn鞋。（「去有風的地方」劇照）

劉亦菲神仙姐姐同款鞋 加州好市多有賣…才20多元

2023-04-25 18:19
比斯利（Marc Beardsley）和妻子耐斯樂（Rosilyn Nesler）。（ABC）

帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬

2023-04-27 14:47
位於蒙迪貝婁市的比佛利醫院。（本報檔案照）

要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院

2023-04-25 14:05
案發地為居民區，馬路兩邊均為獨棟屋。（谷歌地圖）

洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔

2023-04-24 13:56

超人氣

更多 >
世說新聞╱被騙18萬 名校華生被操控數月 每天5次..

世說新聞╱被騙18萬 名校華生被操控數月 每天5次..
貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤

貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤
買汽車保險 這三家公司最便宜

買汽車保險 這三家公司最便宜
潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破

潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破
史丹福大學50年前兇殺冷案破案 連環殺人狂已78歲

史丹福大學50年前兇殺冷案破案 連環殺人狂已78歲