南巴沙迪那賠償50萬 和解黑命貴民權訴訟

2020年由詹姆斯組織的黑命貴抗議活動，遭到白人至上主義者的攻擊。警方無視他們的投訴，甚至與攻擊者站在同一戰線。（圖片來源：抗議者推特@abolitionandy）

根據巴沙迪那星報（Pasadena Star-News）27日報導，南巴沙迪那市（South Pasadena）將支付50萬元來和解與「黑命貴」(Black life matter)抗議者提起的民權訴訟，他們指控該市警局(SPPD)在2020年一系列黑命貴運動的抗議活動中，沒有盡職保護抗議者的安全，導致他們遭到白人至上 主義者的攻擊。

該市黑命貴組織創辦人（Fahren Jampes）詹姆斯和帕特森（Victoria Patterson）在2021年向城市提告，稱他們在抗議過程中遭到他人吐口水、石頭攻擊，甚至有一次差點被卡車惡意撞倒。但在他們與南巴沙迪那市警局（South Pasadena Police Department，SPPD）投訴後，警員僅採取過一次行動，其他則被無視。並且，所有的襲擊案件都沒有被歸納為仇恨犯罪 。警察 不作為的態度令他們非常不滿，所以狀告市府。

詹姆斯表示，身為一位非裔女性，曾經是多起仇恨犯罪的受害人，但是SPPD警員面對她的態度卻是在鄙視她。這些警察與攻擊她的白人至上主義者站在同一戰線，使這些攻擊者逍遙法外。

根據律師發出的聲明表示，該市在調查結果中發現被起訴的21位警員沒有遵守上報仇恨事件的規定，在報告過程中含糊帶過細節、對報案者充滿敵意和不屑的態度，並在執行任務時在不符合規定下關閉隨身攝影機。

律師還表示，在經過原告和其他人數個月的投訴後，警方才展開內部調查。經過調查後發現，警局內有超過一半的警員在面對原告和其他黑命貴抗議者時，違反了該局制定的仇恨事件相關規定。但在2020年事件開始之後，直到2022年11月，該市沒有給予任何一位警員懲罰或紀律處分，導致他們不需要對原告所有的傷害負責。

最初，SPPD否認這些指控，但在最近發布的一份聲明中表示，南巴沙迪那市議會將支付50萬元來解決此事。

據訴訟狀的描述，對於黑命貴抗議活動的襲擊發生於2020年7月到11月之間，據詹姆斯和帕特森表示，一位男子向他們吐口水，還用種族歧視的話語攻擊他們，在報警後，警方並沒有逮捕該男子。兩天後該男子又在抗議活動中向詹姆斯投擲石塊，差點擊中她的腿。一週後這名男子又用金屬管威脅抗議人群，而警方仍拒絕將他逮捕。

最後，該男子因對婦女吐口水和暴力行為兩項指控被逮捕，但是其他行為卻未受到指控。

在2020年10月，另一名男子故意將卡車開上人行道，試圖恐嚇當時她正在人行道上張貼抗議標語。事後警察出面，儘管當時卡車還停在人行道附近，詹姆斯也提供了現場視頻，但是警方認為男子並沒有試圖對詹姆斯動手。

在2021年民權和刑事司法倡導團體聯盟要求加州檢察長邦塔（Rob Bonta）的辦公室對SPPD進行調查，當時邦塔辦公室承認有收到這份投訴，並表示展開審查，但是直到2023年都沒有公佈任何結論。