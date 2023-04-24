500華人偷渡美國 洛縣華人團體關懷贈物資

活動現場近500名穿越邊界進入美國的移民獲得了急用物資。 （受訪者提供）

距離拜登政府5月11日移民政策調整僅剩下不足一個月時間，近期穿越邊界線的非法移民 數量激增。大部分此類非法移民在剛進入美國後生存環境都非常艱苦。近日，有南加華人 自發組織起來，向這些從中國「走線」穿越邊界進入美國的移民捐助生活用品物資，幫助他們渡過難關。

4月16日下午3時左右，近500位華人聚集在蒙特利公園市一個室外停車場。在人群中，除了年輕人外，也有小孩和孕婦，他們排成隊列，等待依次領取捐贈物資。同時，40多位華人義工正在井然有序地派發物品，捐贈物資包括食物、背包、T恤、水壺、被褥毯子、衣服等生活必須用品。乍看之下，這裡像是一處舊貨交易市場，實際上，這是一場針對無證客 的人道主義救助活動。現場義工表示，此類活動已組織舉辦三次，每次活動現場都讓大家感觸頗多。

活動組織者表示，他們的想法其實很簡單：「這些歷經千辛萬苦，穿越山區雨林來到美國的華人同胞，無論是出於什麼樣的動機， 但既然已經拖家帶眷來到我們身邊，並且生活狀況如此糟糕，衣食無著，露宿街頭，那麼我們在力所能及的範圍內伸出援手，提供一些力所能及的『人道主義救助』也是應該的。特別是其中有許多孩子和孕婦，他們更加需要被關心和幫助。這樣的活動不涉及任何價值觀和政治制度，也不涉及這個群體以及其中出現的非常多的『不認同』行為和現象。我們這些活動並不是在鼓勵這樣的行為，我們只是在做人與人之間的關懷。」

此次活動援助近500位華人，從中午開始直到傍晚結束。組織者表示，這是一個非常特殊的群體，群體人數在過去三個月以來呈井噴式增長。他們穿越多個國家，路程長達數月，路途危險四伏，多數人在穿越途中都遭遇搶劫等意外。在抵達美國後，他們會被送往移民收留中心，但被釋放後只能攜帶手機和現金，其餘衣物及個人物品全都會被銷毀。他們很多人後來只能露宿街頭，沿街乞討，非常可憐。在派發物資的過程中，很多義工看到受領物資的孕婦和孩童，難抑心中同情傷感，紛紛流下了眼淚。

參與活動的王女士說，「其實剛開始我也很糾結，不知道到底應不應該幫助這些人。如果幫助他們，會不會是助長這樣的非法移民途徑呢？但我瞬間又想到當初來到這個國家時，也曾遇到過很多困難，也是前輩們伸出援手，幫助了像我這樣新來的移民。不管是出於什麼樣的原因讓他們來到這裡，但眼前這些人們此刻是真的在面臨困難，我們難道不應該幫助他們嗎？」

王女士還表示，她在活動中了解到很多關於這些無證移民的故事。一位中年男子告訴王女士，他原本是生意人，因疫情管控生意虧錢，老婆也跟他離了婚，目前一無所有只好選擇這條路。還有一位22歲的年輕小夥說，花了將近兩個月的時間，從中國香港到土耳其（Turkey），再到厄瓜多爾（Ecuador），再北上至墨西哥邊境，最終抵達美國。他能夠平安抵達美國已屬非常幸運，在他之前，就有人因為巴士翻車斷了胳膊，甚至還有人離開人世。他在出發前就知道面臨很多危險，但還是決定一試。這位小夥還說，他剛剛新買了用來理髮的剪刀，今後想要依靠理髮來維持生計。

王女士還了解到，在這些「偷渡大軍」中，華人群體在總人數中其實佔比很少。王女士說，「目前為止，我接觸到的這些『無證客』都很善良，他們之間也會把物資留給最需要幫助的人，並不會因為是免費物資就隨意領取。」