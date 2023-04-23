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影/南加內陸國家歷史地標原是美事 卻有居民不引以為傲

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
居民對歷史地標街區說No。（記者啟鉻／攝影）
居民對歷史地標街區說No。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯縣克萊蒙市（Claremont）有一處被列為國家歷史地標的街區，稱為「俄羅斯村莊區」（Russian Village District ）。雖然這裡的建築都具有近百年歷史，頗具古韻，但有些居民竟然滿腹牢騷，並沒有因為所在街區是國家歷史地標而自豪。他們的理由是維護建築難度較大，指責市府誇大歷史，不想繼續住了。也有居民認為，引以為傲的是自己多年來維護歷史建築的貢獻。但認為地標街區並未減少交通問題。

視頻來源：記者啟鉻

年逾七旬的白人居民普瑞澤爾，十餘年前搬遷到歷史地標區的老房子，對這裡充滿負面看法。他說，「俄羅斯村莊區」的創建者根本不懂得如何建築，連如何做混凝土都不懂，沒有任何資質，卻可以造房子，說明與與當時的管理者很熟悉，意味著是通過暗箱操作才獲得批准。而且用的建築材料都是東拼西湊，顯然質量不過關。普瑞澤爾曾經因為維修房子，檢查過地下管道，看到有很多處斷裂，而且建築砌牆最裡面的材料都成粉狀。他認為，雖然創建者的建工合理，但不是偉大的歷史工程。

他表示，市府在維護歷史建築方面，有太多規定，若讓居民區遵循，實在是勉為其難。他認為，將這裡的建築街區申報為國家歷史地標區，完全是在造歷史，而且克萊蒙市沒有歷史，就希望用這樣的街區去充數。他認為，美西的一些城市歷史遺跡很多超過百年，且維護規定合理，歷史建築都保持得很好。而市區少部分人之所以想把這個街區申報為國家歷史地標區，原因是想讓自家的孩子們有一個沒有交通影響的場所，才想用地標街區來限制交通，但多年來並沒有達到目的。

普瑞澤爾還表示，加州是民主黨人控制的地方，什麼事情都不盡人意，而克萊蒙市也是一個失敗的城市，所謂的歷史地標街區不能讓人振奮，他和許多人一樣，希望搬離加州。並指出太太患病於兩年前過世，看到太太生前操持的庭院，依然植物茂盛，讓他心情很不好，因為他很懷念與太太生活的時光。

另一居民羅爾頓說，多年前他購買了這裡的一棟法拍屋，與家人定居到這個街區。當時住宅周邊只有兩棵大樹，後來的綠植被都是他種的，他為自己的貢獻而自豪。談及街區交通，他說，由於這裡是車輛從60號公路到街區的必經之路，所以交通一直很頻繁。雖然居民到市議會呼籲要求改善，但多年來車輛經過的噪音沒有減弱多少。此外，他的三棟建築中，有一棟郵編屬於聖伯納汀諾縣蒙特克萊市（Montclair），而其它兩棟的郵編都屬於洛杉磯縣克萊蒙市。

居民室內仍保留歷史建築原貌。（記者啟鉻／攝影）
居民室內仍保留歷史建築原貌。（記者啟鉻／攝影）
有居民以自己多年為地標建築貢獻為傲。（記者啟鉻／攝影）
有居民以自己多年為地標建築貢獻為傲。（記者啟鉻／攝影）
國家歷史地標街區老房子。（記者啟鉻／攝影）
國家歷史地標街區老房子。（記者啟鉻／攝影）
居民普瑞澤爾認為所謂歷史地標不真實。（記者啟鉻／攝影）
居民普瑞澤爾認為所謂歷史地標不真實。（記者啟鉻／攝影）
居民認為歷史地標建築材料不合格。（記者啟鉻／攝影）
居民認為歷史地標建築材料不合格。（記者啟鉻／攝影）

加州 洛杉磯 俄羅斯

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