洛杉磯山腳城市地球日 省水節能防蚊蟲

格蘭杜拉地球日，宣導關愛地球，保護環境。（記者楊青/攝影）

洛杉磯縣公共衛生局、國家天使 森林公園、聖蓋博 谷蚊蟲防止控制中心以及多個城市節能環保部門，22日聯合在格拉杜拉舉辦「地球日」活動，教導民眾省水、節能、防蚊蟲。

南加州 去冬今春雨水豐沛打破半個多世紀紀錄，但多年累積的乾旱，儲水形勢依然嚴峻。省水專家在當天的活動上為民眾提供夏季省水竅門，比如避免在上午8時之後和下午5時之前澆灌花草和洗車；注意調節前庭後院的澆灌設備，避免無用澆灌；定期檢修澆灌系統，避免漏水浪費資源；考慮將大片草坪和耗水植物換成省水植物；下雨之後48小時内不要澆灌植物；下雨時使用大容器收集雨水等等。

本地女童軍在地球日活動上展示了她們自己研發的雨水節水桶，引起不少居民關注。孩子們在塑膠大桶蓋上鑽開多個小洞搜集雨水，然後在大桶的下沿安裝上一個開關，方便需要時放水澆灌植物，對於像過去幾個月那樣的多雨天氣，非常實用。

省水專家指出，日常生活中很多小細節可以輕而易舉節省用水。如果水龍頭每兩秒鐘漏一滴水，一天就會浪費掉五加侖水；洗碗洗菜時使用定時而非流動水，一個月可節省高達300加侖；刷牙時不要讓水嘩嘩流，一個四口之家每個星期可節省200加侖；使用洗碗機比手洗碗筷節省很多水；將洗澡時間控制在五分鐘内，每月可節省多達1000加侖。