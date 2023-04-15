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馬凱博高中14日緊急疏散師生封校安檢

記者丁曙／阿罕布拉市即時報導
阿罕布拉聯合學區發出安通知，馬凱博高中封鎖學校安全檢查。（阿罕布拉聯合學區）
阿罕布拉聯合學區發出安通知，馬凱博高中封鎖學校安全檢查。（阿罕布拉聯合學區）

華裔學生過半的阿罕布拉市馬凱博高中(Mark Keppel High School)，14日(本週五)上午緊急疏散封鎖學校，進行安全檢查並持續了約二小時。安檢期間，在校園外出現了多輛巡邏車和數百名學生。當天早晨，學校收到了來自加州以外的匿名電話威脅校園安全。

阿罕布拉聯合學區(Alhambra USD)立即發出安全通知，4 月 14 日上午 9 點 40 分，馬凱博高中學生和工作人員被疏散到校園外面，警察同時對校園內進行重要安全檢查。但馬凱博高中的任何人都是安全的，沒有人處於直接的危險之中。作為預防措施，阿罕布拉警察局(Alhambra PD)到場處理安全事宜。

為了確保學生和教職工的安全，學區在收到威脅時始終採取預防措施。我們知道這是破壞性的，會給社區帶來擔憂，但是，為了確保萬無一失，依然封校疏散師生，進行檢查。

SkyFOX電視台航拍於上午 11 點 15 分左右飛越了學校上空，拍攝到在馬凱博高中校園外，出現了多輛巡邏車，以及數百名學生。

上午 11:35 馬凱博高中恢復上課，校園內未發現任何威脅。阿罕布拉警察確定，該項威脅不可信，教職工和學生可以安全返回課堂。學校中的任何人都沒有處於直接危險之中。

阿罕布拉警局(Alhambra Police) 上午 11:40發出推文，稱馬凱博高中被認為是安全的，封鎖將很快解除。上午11時45分阿罕布拉警方人員在現場，學生和工作人員已恢復正教學秩序。

阿罕布拉 警察 學區

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