我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？

馬克宏海牙演說倡歐洲主權 遭抗議民眾喊話打斷

FBI：機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

記者王若然／洛杉磯即時報導
機場免費USB接口存在隱憂。（洛杉磯縣檢察官辦公室）
機場免費USB接口存在隱憂。（洛杉磯縣檢察官辦公室）

FBI近日發推特表示，民眾應該避免使用機場免費USB充電口，因為不法分子可以在充電口上安裝小零件，從而駭入手機，盜取個人資料或銀行帳戶信息。

FBI表示，這類USC充電口不限於在機場的，在公共場合如商場、酒店大廳等都存在潛在威脅。FBI建議民眾隨身攜帶自己的電源，使用插座充電。

目前不清楚為何FBI會發布這樣的訊息，不過多年前，相關部門就開始發布USB接口充電的不安全性。洛杉磯縣檢察官辦公室也曾在其網站上發布類似警告，稱這種詐騙形式為「juice jacking」。洛杉磯縣地區檢察官Luke Sisak說，「當毫不知情的民眾將手機或其他電子設備插入USB接口後，他們的電子設備會被感染。幾分鐘內，他們手機中的敏感信息如密碼、家庭住址甚至整個手機內的內容都會被盜走。」

Luke Sisak說，免費的USB充電口可能會掏空你的銀行。

對於如何避免使用公共場合的USB接口充電，網友獻計獻策， 除了用自己的充電器充電，還可以購買攜帶式充電寶，也可以在自己的車上充電。此外，亞馬遜網站也有售專門預防「juice jacking」的線，將其與USB線連接後使用，即便在公共場合的USB接口充電，也可以預防個資被盜。

這類線可以預防個資被盜。（亞馬遜截圖）
這類線可以預防個資被盜。（亞馬遜截圖）

手機 FBI 洛杉磯

上一則

房價飆 亞裔去年31%購房者買得起中價屋 低於前年的38%

延伸閱讀

FBI示警：公用免費充電站 易被駭客竊個資

FBI示警：公用免費充電站 易被駭客竊個資
1月網上首見外洩密件 3月才被流傳到一般群組

1月網上首見外洩密件 3月才被流傳到一般群組
聖縣警方電子網路系統遭駭干擾 FBI介入調查

聖縣警方電子網路系統遭駭干擾 FBI介入調查
FBI警告 青少年遭性勒索案飆升 芝市最嚴重

FBI警告 青少年遭性勒索案飆升 芝市最嚴重
「犯人不是我」 衝錯房間逮錯人 軍警特訓搞烏龍 急忙道歉

「犯人不是我」 衝錯房間逮錯人 軍警特訓搞烏龍 急忙道歉
FBI在洛杉磯破獲「殺豬盤」詐騙 扣押6640萬元 至少10人受害

FBI在洛杉磯破獲「殺豬盤」詐騙 扣押6640萬元 至少10人受害

熱門新聞

圖為死者Samantha Vuong。（自gofundme )

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

2023-04-04 14:03
居住在南加富人區的六旬陳姓夫婦，遭遇鄰居百人派對擾民。（視頻截圖）

世說新聞╱富人區鄰居常幹這 六旬華婦嚇到買槍

2023-04-07 16:13
酒店佔地11萬平方呎，擁有5棟35層的大樓，可容納1300多名客人。（酒店網站圖片）

蔡英文來洛住的旅館有故事 台灣老闆28年前買下時沒人要

2023-04-04 22:03
社會安全基金2033年可能無法全額給付退休金。（FOX）

現年56歲、欲73歲退休 未來社安金恐減20%

2023-04-10 12:45
2023年想通過工作的方式留在美國，可謂困難重重。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱誰在從中作梗？華人移民難上加難

2023-04-04 22:14
蔡英文總統美西時間4日晚間自貝里斯飛抵美國洛杉磯，在進飯店前與現場民眾揮手致意。（記者張文馨／攝影）

蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

2023-04-05 00:26

超人氣

更多 >
聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事

聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事
布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸

布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸
肯州銀行槍案5死8傷 兇手「不滿被解雇」 IG直播犯案過程

肯州銀行槍案5死8傷 兇手「不滿被解雇」 IG直播犯案過程
南加州這兩個「小眾」賞花勝地 免費且遊客稀少

南加州這兩個「小眾」賞花勝地 免費且遊客稀少
達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴

達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴