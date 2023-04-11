FBI：機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

機場免費USB接口存在隱憂。（洛杉磯縣檢察官辦公室）

FBI 近日發推特表示，民眾應該避免使用機場免費USB充電口，因為不法分子可以在充電口上安裝小零件，從而駭入手機 ，盜取個人資料或銀行帳戶信息。

FBI表示，這類USC充電口不限於在機場的，在公共場合如商場、酒店大廳等都存在潛在威脅。FBI建議民眾隨身攜帶自己的電源，使用插座充電。

目前不清楚為何FBI會發布這樣的訊息，不過多年前，相關部門就開始發布USB接口充電的不安全性。洛杉磯 縣檢察官辦公室也曾在其網站上發布類似警告，稱這種詐騙形式為「juice jacking」。洛杉磯縣地區檢察官Luke Sisak說，「當毫不知情的民眾將手機或其他電子設備插入USB接口後，他們的電子設備會被感染。幾分鐘內，他們手機中的敏感信息如密碼、家庭住址甚至整個手機內的內容都會被盜走。」

Luke Sisak說，免費的USB充電口可能會掏空你的銀行。