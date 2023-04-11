FBI：機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行
FBI近日發推特表示，民眾應該避免使用機場免費USB充電口，因為不法分子可以在充電口上安裝小零件，從而駭入手機，盜取個人資料或銀行帳戶信息。
FBI表示，這類USC充電口不限於在機場的，在公共場合如商場、酒店大廳等都存在潛在威脅。FBI建議民眾隨身攜帶自己的電源，使用插座充電。
目前不清楚為何FBI會發布這樣的訊息，不過多年前，相關部門就開始發布USB接口充電的不安全性。洛杉磯縣檢察官辦公室也曾在其網站上發布類似警告，稱這種詐騙形式為「juice jacking」。洛杉磯縣地區檢察官Luke Sisak說，「當毫不知情的民眾將手機或其他電子設備插入USB接口後，他們的電子設備會被感染。幾分鐘內，他們手機中的敏感信息如密碼、家庭住址甚至整個手機內的內容都會被盜走。」
Luke Sisak說，免費的USB充電口可能會掏空你的銀行。
對於如何避免使用公共場合的USB接口充電，網友獻計獻策， 除了用自己的充電器充電，還可以購買攜帶式充電寶，也可以在自己的車上充電。此外，亞馬遜網站也有售專門預防「juice jacking」的線，將其與USB線連接後使用，即便在公共場合的USB接口充電，也可以預防個資被盜。
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