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加州10大騙局 殺豬盤占3成…這個信號 確定就是騙子

那指本季漲16% 2020年來最佳

洛杉磯兆彩大獎得主 砸590萬元買豪宅

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
住宅外觀（Compass）
住宅外觀（Compass）

洛杉磯最富有的彩票中獎者之一韋倫斯坦 (Kristine Wellenstein)，去年在伍蘭岡(Woodland Hills)附近的一家雪佛龍（Chevron）加油站，購買了一張兆彩（Mega Millions）彩票幸運猜中約 4.26 億元大獎。今年她豪擲590萬元在加州貝萊爾(Bel Air)購入了一棟豪宅，當地被視為洛杉磯最富裕的社區，包括天后碧昂絲(Beyonce)和頂級富豪馬斯克(Elon Musk)都曾在此置業。

這座約 4000 平方呎的住宅由 Casa Design 重新設計，採用優質材料，包括義大利進口的大理石和石灰石、Kelly Wearstler 照明燈具、橡木地板、定制櫥櫃和帶 Thermador 電器的廚房以及最先進的安全和智能家居系統。此外，附帶的兩車位車庫安裝了電動車充電樁。這棟住宅最初掛牌價約為 620 萬元，韋倫斯坦最終以590萬購入。

這棟房產共有5個臥室和5個衛生間，其中一間臥室位於主樓層，四間在樓上，內部裝修簡潔現代卻不失豪華。 二樓的主臥套房設有專用休息區、帶花灑淋浴噴頭和雙水槽的大理石淋浴間、周圍群山的壯麗景色和步入式衣櫥。

佔地 0.38 英畝的後院裡包括約 1500 平方呎的超大露天空間，以及一個被 AstroTurf 草坪環繞的游泳池，而附帶的兩車位車庫則預裝了電動汽車充電系統。這座朝西的房子還享有一覽無餘的日落美景，所有這些都被緩緩起伏的貝萊爾山所包圍。

義大利進口大理石（Compass）
義大利進口大理石（Compass）
被 AstroTurf 草坪環繞的游泳池（Compass）
被 AstroTurf 草坪環繞的游泳池（Compass）
用餐區（Compass）
用餐區（Compass）
簡潔明亮的客廳
簡潔明亮的客廳

洛杉磯 義大利 加州

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