洛杉磯兆彩大獎得主 砸590萬元買豪宅

住宅外觀（Compass）

洛杉磯 最富有的彩票中獎者之一韋倫斯坦 (Kristine Wellenstein)，去年在伍蘭岡(Woodland Hills)附近的一家雪佛龍（Chevron）加油站，購買了一張兆彩（Mega Millions）彩票幸運猜中約 4.26 億元大獎。今年她豪擲590萬元在加州 貝萊爾(Bel Air)購入了一棟豪宅，當地被視為洛杉磯最富裕的社區，包括天后碧昂絲(Beyonce)和頂級富豪馬斯克(Elon Musk)都曾在此置業。

這座約 4000 平方呎的住宅由 Casa Design 重新設計，採用優質材料，包括義大利 進口的大理石和石灰石、Kelly Wearstler 照明燈具、橡木地板、定制櫥櫃和帶 Thermador 電器的廚房以及最先進的安全和智能家居系統。此外，附帶的兩車位車庫安裝了電動車充電樁。這棟住宅最初掛牌價約為 620 萬元，韋倫斯坦最終以590萬購入。

這棟房產共有5個臥室和5個衛生間，其中一間臥室位於主樓層，四間在樓上，內部裝修簡潔現代卻不失豪華。 二樓的主臥套房設有專用休息區、帶花灑淋浴噴頭和雙水槽的大理石淋浴間、周圍群山的壯麗景色和步入式衣櫥。