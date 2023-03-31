我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

那指本季漲16% 2020年來最佳

快看世界／全美過半打工人有副業 主要靠這方式賺外快

上午兩起公路槍擊案 10號405號交通受阻

記者楊青/即時報導
大洛杉磯地區至少兩條主要的高速公路31日因發生槍擊事件交通嚴重受阻，其中10號公路蒙特利公園段也因警方擊斃一名司機，高速公路雙向均緊急關閉，交通嚴重回堵。(SKY5)
大洛杉磯地區至少兩條主要的高速公路31日因發生槍擊事件交通嚴重受阻，其中10號公路蒙特利公園段也因警方擊斃一名司機，高速公路雙向均緊急關閉，交通嚴重回堵。(SKY5)

洛杉磯地區至少兩條主要的高速公路31日因發生槍擊事件交通嚴重受阻，其中加州公路巡警在405高速公路霍桑（Hawthorne）段向一名嫌疑人開槍，導致附近地區公路關閉八小時；10號公路蒙特利公園段也因警方擊斃一名司機，高速公路雙向均緊急關閉，交通嚴重受堵。

加州公路巡警持續發佈10號交通警示，提醒民眾和車輛盡量避開該路段。截至中午，該高速公路的兩個方向仍然關閉，從洛杉磯市中心、東洛杉磯和通往聖蓋博谷的主要交通中斷。

第二起事件發生在31日上午，追車從長堤710高速公路開始直至10號高速公路，警察在蒙特利公園市與東洛杉磯之間的高速公路上開槍擊斃一名嫌疑人，這名嫌疑人當時從車裡跳出來在高速公路逃跑。

現場視頻顯示，蒙特利公園警察局的三輛警車停在高速公路上一輛白色寶馬車後方，駕駛座的車門開著，附近的高速公路坡道上有一具被床單覆蓋的屍體。在屍體附近的地上可以看到一把槍。

據現場報導，據稱攜帶武器的嫌疑人從寶馬車裡跳出來，跑過高速公路，導致附近匝道上發生警察槍擊事件。槍擊事件的具體情況以及之前的追捕尚不清楚，也不知道高速公路會關閉多久。

在10號高速公路槍擊事件之前，405號公路也因爲30日晚槍擊事件以及火災報告，導致高速公路關閉八小時，交通受阻至星期五上午。

加州公路巡警局在一份聲明中說，警方在高速公路路堤沿線的一個無家可歸者營地發現了火災。當警員現場調查火災原因時，一名好鬥男子接近他，導致警員開槍。但警員立即為嫌疑人提供醫療救助，直到洛杉磯縣消防局的護理人員接手。據衛生防護中心報導，受傷男子被送往醫院接受治療，目前沒有生命危險。警員沒有受傷。

大洛杉磯地區至少兩條主要的高速公路31日因發生槍擊事件交通嚴重受阻，其中10號公...
大洛杉磯地區至少兩條主要的高速公路31日因發生槍擊事件交通嚴重受阻，其中10號公路蒙特利公園段也因警方擊斃一名司機，高速公路雙向均緊急關閉，交通嚴重堵塞。(SKY5)

槍擊 洛杉磯 蒙特利公園市

上一則

蒙市警察10號公路擊斃一嫌犯 目前聖蓋博交通大塞車

延伸閱讀

蒙市警察10號公路擊斃一嫌犯 目前聖蓋博交通大塞車

蒙市警察10號公路擊斃一嫌犯 目前聖蓋博交通大塞車
蔡英文雷根圖書館演講取消？府：洛杉磯行程縝密安排中

蔡英文雷根圖書館演講取消？府：洛杉磯行程縝密安排中
洛杉磯最貴公寓「One L.A.」 降價33%至5000萬元掛牌出售

洛杉磯最貴公寓「One L.A.」 降價33%至5000萬元掛牌出售
微小型企業紓困 最高2.5萬 5月20日截止申請

微小型企業紓困 最高2.5萬 5月20日截止申請
「小孩為何被殺死」孩子問校園槍擊 父母好難答

「小孩為何被殺死」孩子問校園槍擊 父母好難答
北加屋崙今年第25宗兇案 車毀人亡 當局懸賞一萬元

北加屋崙今年第25宗兇案 車毀人亡 當局懸賞一萬元

熱門新聞

群規指出，消費者可在亞馬遜網站購物，同時繳納圈貨金給群主。（受訪者提供）

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

2023-03-29 11:39
微信群裡發布的買家秀。（受訪者提供）

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

2023-03-29 15:39
加州公路巡警局正在調查這起狂野的車禍，所幸無人受重傷。（Anoop Khatra via Storyful）

車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄

2023-03-28 14:57
H女士在約定的時間到達銀行後，對方竟無故「消失了」，打電話根本打不通。（受訪人提供）

Zelle轉帳不小心匯錯帳戶 洛縣華人拒不還錢

2023-03-30 18:23
Shirley表示，H經常會在微信群裡發布換匯渠道，剛開始小額換匯時也很迅速。（受訪者提供）

華人媽媽誤信富婆 微信換匯被騙10萬…還遭威脅、水軍攻擊

2023-03-30 02:20
警方28日公佈擊斃槍手的其中一名警員Rex Englebert的隨身監控畫面。

田州6死校園濫射 警公佈擊斃槍手畫面

2023-03-28 15:30

超人氣

更多 >
馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話
川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案

川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案
Zelle轉帳不小心匯錯帳戶 洛縣華人拒不還錢

Zelle轉帳不小心匯錯帳戶 洛縣華人拒不還錢
1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘

1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘
漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀