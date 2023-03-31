上午兩起公路槍擊案 10號405號交通受阻

大洛杉磯地區至少兩條主要的高速公路31日因發生槍擊事件交通嚴重受阻，其中10號公路蒙特利公園段也因警方擊斃一名司機，高速公路雙向均緊急關閉，交通嚴重回堵。(SKY5)

大洛杉磯 地區至少兩條主要的高速公路31日因發生槍擊 事件交通嚴重受阻，其中加州公路巡警在405高速公路霍桑（Hawthorne）段向一名嫌疑人開槍，導致附近地區公路關閉八小時；10號公路蒙特利公園段也因警方擊斃一名司機，高速公路雙向均緊急關閉，交通嚴重受堵。

加州公路巡警持續發佈10號交通警示，提醒民眾和車輛盡量避開該路段。截至中午，該高速公路的兩個方向仍然關閉，從洛杉磯市中心、東洛杉磯和通往聖蓋博谷的主要交通中斷。

第二起事件發生在31日上午，追車從長堤710高速公路開始直至10號高速公路，警察在蒙特利公園市 與東洛杉磯之間的高速公路上開槍擊斃一名嫌疑人，這名嫌疑人當時從車裡跳出來在高速公路逃跑。

現場視頻顯示，蒙特利公園警察局的三輛警車停在高速公路上一輛白色寶馬車後方，駕駛座的車門開著，附近的高速公路坡道上有一具被床單覆蓋的屍體。在屍體附近的地上可以看到一把槍。

據現場報導，據稱攜帶武器的嫌疑人從寶馬車裡跳出來，跑過高速公路，導致附近匝道上發生警察槍擊事件。槍擊事件的具體情況以及之前的追捕尚不清楚，也不知道高速公路會關閉多久。

在10號高速公路槍擊事件之前，405號公路也因爲30日晚槍擊事件以及火災報告，導致高速公路關閉八小時，交通受阻至星期五上午。