上午兩起公路槍擊案 10號405號交通受阻
大洛杉磯地區至少兩條主要的高速公路31日因發生槍擊事件交通嚴重受阻，其中加州公路巡警在405高速公路霍桑（Hawthorne）段向一名嫌疑人開槍，導致附近地區公路關閉八小時；10號公路蒙特利公園段也因警方擊斃一名司機，高速公路雙向均緊急關閉，交通嚴重受堵。
加州公路巡警持續發佈10號交通警示，提醒民眾和車輛盡量避開該路段。截至中午，該高速公路的兩個方向仍然關閉，從洛杉磯市中心、東洛杉磯和通往聖蓋博谷的主要交通中斷。
第二起事件發生在31日上午，追車從長堤710高速公路開始直至10號高速公路，警察在蒙特利公園市與東洛杉磯之間的高速公路上開槍擊斃一名嫌疑人，這名嫌疑人當時從車裡跳出來在高速公路逃跑。
現場視頻顯示，蒙特利公園警察局的三輛警車停在高速公路上一輛白色寶馬車後方，駕駛座的車門開著，附近的高速公路坡道上有一具被床單覆蓋的屍體。在屍體附近的地上可以看到一把槍。
據現場報導，據稱攜帶武器的嫌疑人從寶馬車裡跳出來，跑過高速公路，導致附近匝道上發生警察槍擊事件。槍擊事件的具體情況以及之前的追捕尚不清楚，也不知道高速公路會關閉多久。
在10號高速公路槍擊事件之前，405號公路也因爲30日晚槍擊事件以及火災報告，導致高速公路關閉八小時，交通受阻至星期五上午。
加州公路巡警局在一份聲明中說，警方在高速公路路堤沿線的一個無家可歸者營地發現了火災。當警員現場調查火災原因時，一名好鬥男子接近他，導致警員開槍。但警員立即為嫌疑人提供醫療救助，直到洛杉磯縣消防局的護理人員接手。據衛生防護中心報導，受傷男子被送往醫院接受治療，目前沒有生命危險。警員沒有受傷。
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