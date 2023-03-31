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華爾街日報：蔡英文低調訪美 與馬英九訪中成對比

生活成本高外遷 南加五縣人口淨減

記者邵敏／洛杉磯即時報導
南加六縣人口普查數據。(記者邵敏/製表)
南加六縣人口普查數據。(記者邵敏/製表)

根據美國人口普查局（United States Census Bureau）最近公佈的新數據，加州人口數量繼續減少。因為生活成本高等原因，加州人口連續第三年下降，自 2020 年以來該州人口減少約 50 萬人，其中洛杉磯縣減少最多。

數據顯示，從 2021 年 7 月到 2022 年 7 月，加州人口總共減少約 11 萬 3649 人。雖然全州在人口自然變化（Natural Change）方面出現增長，該時間段出生人數約 42 萬人，死亡人數 31 萬 8000 人；但隨著人們離開該州搬到其他地方，人口淨損失超過 21 萬 7000 人，其中 34 萬 3000 名加州人搬去外州，超過 12 萬 5000 外州人搬到加州。

在此期間，加州 58 個縣中超過一半的當地人口都在流失。大部分人口減少的縣位於南加州和灣區，因為這兩個地區生活成本最高，特別是洛杉磯縣，明顯感受到人口下降的影響，從 2021 年 7 月到 2022 年 7 月，這個美國人口第一大縣共減少 9 萬多人。

洛杉磯縣人口的自然變化仍有淨增長。在此期間，出生人數比死亡人數多 1 萬 8000 人，但是有 10 萬 9000 人搬出洛縣，尋求更適合的居住地。洛縣減少了9 萬多居民，不僅排名加州首位，在全國也是人口減少最多的地方。

不過以人口的百分比計算，洛縣並不在下降幅度最大的前十名，北加的拉森縣（Lassen County）人口下降幅度高達 6%，位居全美最高。同樣，雖然加州人口總數減少最多，但並不是全美下降百分比最高的州，排名榜首的紐約州人口下降 0.91%。

雖然加州許多地區人口下降，但有些地區的新居民數量有所增加。河濱縣人口增加顯著， 從 2021 年到 2022 年，超過 1 萬 5000 人搬到這裡，出生人數比死亡人數多 5685 人，該縣人口增加 2 萬多人。

以下是 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 7 月 1 日，南加各縣人口變化的數據，其中聖地牙哥縣人口總增長 1254 名，自然增長 1 萬 2696 名，外遷人數 9604 名；聖伯納汀諾縣總增長 774 名，自然增長 7943 名，外遷人數 6486 名；范杜拉縣人口減少 6753 名，自然增長 1813 名，外遷8640 名；橙縣縣人口減少 9821 名，自然增長 7370 名，外遷 1 萬 6574 名；洛杉磯縣人口減少 9 萬 704 名，自然增長 1 萬 8288 名，外遷10 萬 9018 名。

洛杉磯縣 2021 年 7 月到 2022 年 7 月，總人口減少 9 萬多。（...
洛杉磯縣 2021 年 7 月到 2022 年 7 月，總人口減少 9 萬多。（記者邵敏／攝影）

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