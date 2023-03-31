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播佑岡車禍多發路口 司機肇事逃逸 男孩失去右腿

洛杉磯訊
事發地十字路口沒有信號燈很不安全。(KTLA）
事發地十字路口沒有信號燈很不安全。(KTLA）

3月30日（週四）下午在洛杉磯縣播佑岡（Boyle Heights），一場肇事逃逸事故導致一名13歲男孩嚴重受傷，失去了右腿。洛杉磯警局懸賞 2萬5000 元緝拿嫌犯。

受害者被確認為約書亞莫拉 (Joshua Mora)，他是 Hollenbeck 中學的八年級學生。據洛杉磯警察局稱，莫拉在下午 3 點 27 分左右在惠蒂爾大道（Whittier Boulevard）和奧姆大道（Orme Avenue)的交叉口附近被一名摩托車手撞倒，導致右腿重傷住院。

當局稱，涉事嫌疑人被描述為一名白人男性，當時他騎著摩托車撞上了正在過人行橫道的莫拉。車禍後嫌疑人沒有停車，直接逃離了現場，留下受傷的男孩躺在路上。

據目擊者稱，事故發生在一個眾所周知的危險十字路口，唯一的人行橫道沒有信號燈或可見的交通標誌。一名在附近餐館工作的女士說，受害者被撞倒後處於震驚狀態，掙扎著但沒法站起來。她打電話給警察求助，醫護人員很快就到了。

附近的一家企業公布了事故發生前一刻摩托車手的監控錄像，嫌疑人當時正沿著 Whittier Boulevard 向東行駛。

根據當地居民說法，很長一段時間以來，他們一直在呼籲市府和當地民意代表改善十字路口的狀況。在附近的 Boulevard Café 工作的塞拉亞 (Danny Zelaya)說，最近在走同一條人行橫道時，一輛汽車差點輾過他，這很危險，這裡是事故多發路口。

當時居民反應，他們希望看到在人行橫道上安裝紅綠燈或停車標誌，或者至少在人行橫道上安裝一些閃光燈，行人可以通過按鈕點亮這些燈。

據莫拉的家人證實，這名男孩週四晚上情況穩定，但嫌犯仍然在逃。洛杉磯警察局呼籲，任何知情者可致電 1-877-275-5273 聯繫洛杉磯警察局，也可以匿名舉報給「L.A. Crime Stoppers」，電話 1-800-222-8477 或在線訪問 lacrimestoppers.org。對於引導逮捕嫌犯和定罪成功的信息，警方可能會懸賞 2萬5000 元。

洛杉磯 警察 Boulevard

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