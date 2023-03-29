亞凱迪亞高中春季預展 歡迎初中生和家長參訪

亞凱迪亞高中2023春季校園預展，歡迎家長和未來新同學參觀。（AUSD）

位於華人社區、華裔生過半、在美國最佳公立高中排名前 1%的亞凱迪亞 高中（Arcadia High School），將於 3 月 30 日（周四）下午 4時至6時30分舉辦2023年春季校園展（Spring Preview Showcase），展示學校的各種學術、AP、榮譽、職業和技術教育 課程，以及 70 多個學生學術和運動團隊、俱樂部和組織，為學區 初中生和他們的家庭展示了高中校園生活。

影音：AUSD數碼通信實習生 Anvitha Marlapati/記者丁曙後製

這次校園參觀活動風雨無阻，來訪的初中學生和他們的家長以及社區居民，將有機會在高中學生帶領下參觀亞凱迪亞高中校園，並在學校的集會場地（Rally Court）參觀色彩繽紛、裝飾精美的展覽攤位，這些攤位由學生、教師和工作人員操作，介紹並且回答來訪者有關亞凱迪亞高中學習生活的各種問題。此外，還可以觀賞亞凱迪亞高中學生表演團體，展示他們在音樂、舞蹈、表演等學科領域的作品。

亞凱迪亞高中春季校園展是為學區初中生提供了一個了解高中的絕佳機會，參觀者有機會了解更多關於高中課程、職業和技術教育途徑、心理健康和保健、體育和表演藝術項目、大學先修（Advanced Placement）和榮譽課程，以及亞凱迪亞高中提供的許多其他不同領域的項目。屆時，各種食品供應商也將在校園內提供食品供參觀者們選購。