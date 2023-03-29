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美國中國信託銀行天普市分行舉行盛大開幕儀式

洛杉磯訊
美國中國信託銀行（CTBC Bank USA）天普市分行3月29日舉行開幕典禮。（Judy Lin提供）
美國中國信託銀行（CTBC Bank USA）天普市分行3月29日舉行開幕典禮。（Judy Lin提供）

美國中國信託銀行（CTBC Bank USA）天普市分行3月29日舉行開幕典禮，同時慶祝天普市分行投入營運近五個月，存款總額已突破5000萬美元。典禮當天現場嘉賓雲集，包括美國中國信託銀行執行長Noor Menai，副執行長劉建虹，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處經濟組組長劉倫正，以及洛杉磯世界日報業務部總經理李銘濱均到場剪綵祝賀。

天普市分行位於商家聚集熱鬧的Las Tunas 大道上，寬敞的接待大廳，結合現代感的設計元素並延續品牌的主要色系，並針對不同產品服務打造專屬的接待專區，提供客戶高質感的分行體驗。天普市分行提供儲蓄、投資、貸款及理財等各項銀行業務，為聖蓋博谷華人客戶帶來更加便利的銀行服務。地址位於9502 Las Tunas Dr., Temple City, CA 91780，電話 (626)829-8043。

典禮當天，美國中國信託銀行捐助社區非營利組織Junior Achievement of Southern California1萬7000美元贊助金，希望可以提供給社區需要幫助的家庭，讓小朋友可以在充滿愛與希望的環境中成長。

中國信託銀行托倫斯分行以及核桃市分行也將會在下個月舉行其開幕典禮儀式。中國信託銀行將持續拓展分行據點，東區哈岡新分行正在籌備階段，將於今年年中投入營運，為各區域客戶提供更完整的銀行網絡及專業的金融服務。

中國信託銀行服務據點遍及全球，於14個國家及地區設有368處據點，許多美國客戶與全球各地中國信託分子行皆有頻繁的業務往來。為此中國信託特別推出全球速匯免手續費服務，方便客戶進行國際電匯。中國信託全球速匯網絡包括台灣、中國、香港、加拿大、日本、新加坡、菲律賓、印尼、越南、印度等國家，搭配全中文使用者介面的中國信託個人數位銀行，無論電腦或手機，全年365天，一周七天24小時，只需簡單步驟，即可完成匯款設定，簡單方便又安全。若想了解更多中國信託全球速匯細節，請上網www.ctbcbankusa.com/global-transfers。

天普 洛杉磯 新加坡

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