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南加通乳師：華人產婦不重視乳腺護理 恐有後患

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
華人社區產婦乳腺護理並不普及。（Newborn Mothers官網）
華人社區產婦乳腺護理並不普及。（Newborn Mothers官網）

南加華人移民從事的各項工作中，催乳師是個冷門職業，也稱通乳師或開奶師。催乳是產婦乳腺護理的重要內容，產婦不做好催乳，新生兒和產婦都會遭罪。不過很多華人，甚至美國其他族裔的媽媽，都不太重視。曾經從事多年催乳師的盧女士根據經驗表示，催乳或通乳很重要，若做不好會帶來後患。而且代孕媽媽受乳腺炎症困擾經常發生。

盧女士說，雖然主流社會也有通乳的說法，但因為西方社會沒有產婦坐月子一說，所以很多人不重視通乳。即使在華人群體，也只是為數不多的人了解。這是一個產後72小時的正常護理項目，如果不及時乳腺護理，過了幾天就會發生產婦生理性漲奶，乳房內出現硬塊，乳腺發炎等讓產婦感到疼痛甚至發燒的問題。由於很多人平時不瞭解這方面的知識，甚至有的新婚夫妻也不好意思談論，導致出現問題時，不知道怎樣處理。有的症狀惡化，需要住進醫院治療才行。

她說，雖然醫院設立泌乳科，提供產婦怎樣泌乳的知識，但缺乏如何護理乳腺的專科。如果遇到產婦乳腺發生炎症，只會去打吊瓶消炎。問題是消炎前乳腺內要排空，這樣才不會導致更多炎症。所以，有必要在華人社會普及護理產婦乳腺方面的知識，尤其部分在美國出生的年輕華人女性。

盧女士表示，實際上，催乳來自於華人傳統按摩，手法更輕柔。有的產婦需要丈夫幫助下，達到通乳目的，但多數情況下並不奏效。有的乳腺結成硬塊，丈夫幫忙試圖舒緩，但因為太過用力，導致乳腺發炎。作為催乳師不僅可以通過按摩乳腺，讓產婦奶水順利，而且可以避免日後留下更多病變隱患，這也是乳腺保健護理有效方法。

盧女士從事催乳師近20年，她移民美國前在中國北方一個海濱城市醫療機構從事護士工作，在國內時她就為產婦提供催乳服務。來美後，她還取得了按摩資格許可。

她說，華人社區關於這方面知識並不普及，有的華人媽媽生過五個子女，也都不了解催乳或通乳，乳腺都是結塊，這與沒有得到很好乳腺護理有很大關係。

盧女士指出，現在華人社區從事代孕媽媽的漸多。因屬於代孕，生完小孩後幼兒就由「雇主」接走。所以代孕媽媽就需要「回奶」過程。一些代孕媽媽為「搶時間」採取硬性回奶，做法對乳腺傷害更大。

華人 移民 南加

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