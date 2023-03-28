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洛城竊賊偷警車高速飛馳 警匪追逐時跳車 頭撞地身亡

洛杉磯訊
洛竊賊偷警車後在高速上飛奔。（CBS NEWS）
洛竊賊偷警車後在高速上飛奔。（CBS NEWS）

一名男子3月28日（週二）在偷走一輛加州公路巡警局的巡邏車後，以每小時高達100哩的車速在138號高速上飛馳，當他穿過蘭卡斯特（Lancaster）一帶時，突然從行駛中的車輛跳出，被送至醫院後宣告死亡。

根據加州公路巡警局(CHP)，追捕行動於上午 11 點 45 分左右開始，地點位於Newhall 區哈斯利峽谷路 (Hasley Canyon Road)一帶的 5 號高速公路北向道。該名嫌疑人偷走一輛警局的巡邏車，並高速在羚羊谷（Antelope Valley）和警察上演追逐大戰，以接近每小時 100 哩的速度在 5 號高速路上向北逃跑；最終轉向東行，疾馳在138號公路。中途警察試圖在道路上放置一個釘條，但他似乎避開了。

不久後，嫌疑人打開巡邏車駕駛員一側的車門，跳下車。 當警察走近時，他重重地撞在柏油路上，一動也不動。而這輛無人駕駛的巡邏車最終因為撞到一根電線桿，在高速路旁的草地上停了下來。

根據警方說法，嫌疑人的頭撞在道路上，立即失去意識。警察先將他拖離道路，再尋求醫療救助。 衛生防護中心發言人後來解釋說，他們把他拖走是因為電線桿受損，擔心電線桿和電線有可能掉落在路上。

根據目擊者稱，在醫護人員到達之前，警察在路上對他進行心肺復甦術。之後衛生防護中心發言人證實，嫌犯在被送往羚羊谷醫療中心後宣告死亡。

衛生防護中心表示，沒有警官受傷的報告，嫌疑人的身份則尚未公佈。警方稱，嫌疑人持有獵槍和突擊步槍，目前不清楚是什麼促使嫌疑人偷走巡邏車，也無法立即獲得有關嫌疑人如何獲得巡邏車的詳細信息。

警察 加州

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