影/洛城停車場情侶遇持槍搶劫 強制趴地搜身 視頻全錄

洛杉磯比佛利大道停車場，一對情侶遭遇持槍劫匪。（ LAPD）

洛杉磯 比佛利大道（Beverly Boulevard）日前發生一起持槍搶劫案件，一對情侶在停車場遭遇劫匪，兩人被迫趴在地上，劫匪一邊持槍，一邊搜刮被害人身上所有財物。警方公佈現場視頻監控畫面，記錄了整個搶劫的完整過程。

影音來源：洛杉磯市警察 局／記者邵敏後製

案件發生在 3 月 15 日晚上 10 時左右，案發地點位於比佛利大道（Beverly Boulevard）4400 街區一個停車場內。監控視頻顯示，這對情侶走進停車場時就已經被歹徒跟蹤，但當時他們還全然不知。

畫面顯示，劫匪舉起手槍，疾步靠近被害人，並命令其交出財物，這對情侶被嚇得往後退了幾步，他們跪在地上，舉起雙手表示投降。歹徒首先搶走女子放在地上的手機 ，隨後命令被害人拿出身上所有財物，包括手機、皮夾、名牌手提包等。

但這些財物並沒有讓嫌犯滿足，他指令男性被害人把頭壓在地面上，開始搜刮其全身；緊接著又命令女性被害人脫下外套，要她整個人趴在地上，不放過每個可能裝有財物的口袋。搶走所有財物後，嫌犯這才不緊不慢地離開案發現場。

持槍搶劫嫌疑人被描述為男性黑人，年齡在 30 至 35 歲之間。身高 6 呎，體重約 180 至 190 磅，黑色頭髮和棕色眼睛，身穿黑色連帽衫、黑色褲子、黑色高幫鞋，可能是戰術靴，戴黑色或灰色手套。洛杉磯市警察局（LAPD）官員表示，嫌疑人搶劫得手後離開現場，當晚 10 時 50 分左右，他在約兩哩外的第三大道 800 號街區，搶劫另一名受害者，兩起案件相隔約一個小時。