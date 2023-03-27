洛男涉嫌在爾灣圖書館性侵 9 歲女孩被捕

53歲嫌疑人 Christopher Eduard ，在圖書館性侵一名九歲女孩。（爾灣警察局）

當局 3 月 26 日（周日）宣布，一名來自洛杉磯 的 53 歲男子，因涉嫌在橙縣（Orange County）公共圖書館性侵 一名九歲女孩被捕。

根據橙縣爾灣警察局（ Irvine Police Department） 的新聞稿，這起襲擊案件發生在 3 月 21 日晚上，地點位於爾灣耶魯街 （ Yale Avenue）14361 號的 Heritage Park 地區圖書館。

警方稱，53 歲嫌疑人 Christopher Eduard 走近這名九歲受害者，當時女孩和母親正在圖書館的兒童區。嫌疑人要求女孩幫助他拍攝視頻，並給了被害人手機，期間，嫌犯暴露自己的隱私部位，並毆打這名九歲孩子。

偵探找到圖書館內的監控錄像，證明 Eduard 對女孩侵犯，並找到與這名嫌犯有關的車輛。經過進一步跟進，偵探們 3 月 24 日確定 Eduard 的身份，並在嫌犯位於洛杉磯的家附近逮捕他。

在執行搜查令期間，警方找到將 Eduard 與犯罪聯繫起來的證據，罪名是對一名九歲女孩性侵犯，當局同時認為 Eduard 可能需要對其他罪行負責。據描述，嫌犯身高 5 呎 9 吋，體重 125 磅，棕色頭髮和眼睛，開一輛綠色的 2019 款 Kia Soul。

警方敦促民眾，如果了解此事件，或了解嫌疑人與其他事件相關的信息，立即通過 [email protected] 聯繫偵探 Nate Ridlon。