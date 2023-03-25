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蒙市消防局BBQ為康復基金籌款 各界熱心捐助

記者朱敏梓／蒙特利公園市即時報導
蒙市消防局慈善BBQ餐會出席者踴躍。（記者朱敏梓/攝影）
蒙市消防局慈善BBQ餐會出席者踴躍。（記者朱敏梓/攝影）

蒙特利公園市（Monterey Park）消防局於3月25日在巴恩斯公園(Barnes Park)舉辦了一場慈善BBQ燒烤餐會，所有收入資金將捐給蒙特利公園社區康復基金會(Monterey Park Community Healing Fund)。蒙市市議員吳紹榮（Vinh T. Ngo）、羅霈霆(Henry Lo)、書記官Maychelle Yee、財務長Amy Lee出席慈善餐會，以及洛杉磯縣消防局的代表和其他城市的民選官員到場助陣。

活動時間從中午12點開始，持續到下午三點，入場門票每人五元。在活動現場，蒙市消防員們化身大廚，為前來的民眾送上美味的芝士漢堡，現場還有飲料、餅乾和薯片贈送。事實上，還沒到中午十二點，就已經有不少民眾聚集在餐會門口，等待排隊領取美食。現場也設置了兩個募捐箱，希望民眾為社區的重建和康復獻上一己之力。

蒙市消防隊長Justin Birrell表示，今天蒙市和洛杉磯縣消防局1014（Los angeles county fire fighters local）分局消防員們聚集在這裡辦活動，就是為了給社區康復基金募捐。社區康復基金將用於對槍擊案中受到創傷的人們，提供各項支持，幫助社區走出傷痛。

蒙市財務長Amy Lee說，今天的活動由蒙市消防局舉辦，非常感謝他們慷慨捐贈了自己的時間、金錢和食物，並且把今天募得的所有的資金都捐給了社區康復基金。

事實上，消防員的心理康復也是社區康復重要的組成部分。自槍擊案發生之後，當天參與救助的18名消防人員都遭受了持久的情緒創傷，甚至有可能導致職業生涯終結的永久影響。消防人員們正在接受心理健康服務以及休假中，試圖逐漸恢復。

希望為「社區康復基金」捐款的民眾，可以直接登錄https://connect.calfund.org/monterey-park-support。

財務長Amy Lee展示募捐箱（記者朱敏梓/攝影）
財務長Amy Lee展示募捐箱（記者朱敏梓/攝影）
蒙市消防隊長Justin Birrell（記者朱敏梓/攝影）
蒙市消防隊長Justin Birrell（記者朱敏梓/攝影）
蒙市民選官員們參加幕款，(左起)羅霈霆、吳紹榮、Amy Lee和Maychell...
蒙市民選官員們參加幕款，(左起)羅霈霆、吳紹榮、Amy Lee和Maychelle Yee。（記者朱敏梓/攝影）
夢市消防員為民眾製作漢堡。（記者朱敏梓/攝影）
夢市消防員為民眾製作漢堡。（記者朱敏梓/攝影）

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