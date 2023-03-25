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加州歷史地標：牧場市的塔皮亞土坯屋

記者啟鉻／庫卡蒙加牧場即時報導
加州歷史地標塔皮亞土坯屋（記者啟鉻／攝影）
加州歷史地標塔皮亞土坯屋（記者啟鉻／攝影）

加州內陸庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga ）有一處加州歷史地標塔皮亞土坯屋（Tapia Adobe ）。塔皮亞是加州葡萄酒莊的首位創辦者，正是他開創了早期的庫卡蒙加牧場，所以塔皮亞土坯屋也是孕育這座城市的的起點。庫卡蒙加牧場市於1977年正式建立，已是塔皮亞建土坯屋130多年以後。

影音：記者啟鉻／攝影

塔皮亞土坯屋歷史遺跡地點，在66號公路與葡萄園路（Vineyard Ave.）交匯處商業廣場內。行人路過這裡，可以看到古舊建築，內有商家經營。建築物附近還有標誌說明，以及酒桶及釀酒工具等，印證這裡是一個有歷史故事的地方。這裡就是現在整個庫卡蒙加牧場市開始的地方，從這裡起步到正式建市，走過了整整130多年。

據史料記載，塔皮亞的全名是Tiburcio Tapia (1789-1845 ），原是墨西哥士兵、政治家，後來成為商人，創辦葡萄酒廠，也是牧場主，他的牧場名字就是庫卡蒙加。1839年，塔皮亞得到墨西哥一位州長贈與的土地，面積1萬3000多畝土地，開始建造他的塔皮亞土坯屋和庫卡蒙加牧場。最早屋子是用乾燥的土坯磚建設，沒有好的屋頂，土坯屋很容易毀壞。後來，牧場賣給了瑞恩斯（Rains）夫婦，他們在1860年重新將土坯屋恢復，並取名為庫卡蒙加牧場之家（Casa de Rancho Cucamonga)。

塔皮亞在1839年首次在這裡種植葡萄，瑞恩斯一家在1859年將葡萄園擴大到150畝。後來當地開通了列車，交通促進了繁榮。這片土地後來一分為三：庫卡蒙加（Cucamonga ）、艾提旺達（Etiwanda ）以及艾爾塔洛瑪（Alta Loma ）。1977年正式建市時，這三地又合併成為庫卡蒙加牧場市。這座城市的歷史背景故事豐富，感興趣的讀者可以上網查詢。

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加州歷史地標塔皮亞土坯屋（記者啟鉻／攝影）
加州歷史地標塔皮亞土坯屋（記者啟鉻／攝影）
加州歷史地標塔皮亞土坯屋（記者啟鉻／攝影）
加州歷史地標塔皮亞土坯屋（記者啟鉻／攝影）
加州歷史地標塔皮亞土坯屋（記者啟鉻／攝影）
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