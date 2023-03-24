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南加罕見龍捲風 黑雲壓城碎片飛舞

記者趙健／蒙地貝婁市即時報導
龍捲風使得該地區多個倉庫建築物受損。(受訪人提供)
龍捲風使得該地區多個倉庫建築物受損。(受訪人提供)

南加地區向來罕見龍捲風，但就在22日本週三，在洛杉磯縣蒙地貝婁市(Montebello)，當地民眾親眼見識到了龍捲風的威力。在該地區上班的華人蘇女士和同事用手機記錄下了龍捲風從「醞釀」到「發威」的全過程，從黑雲壓城到殘件碎片滿天飛舞，場面驚悚駭人。

視頻來源：受訪者；記者趙健/後製

當天的龍捲風始於上午11點多，發生在蒙地貝婁市的大型倉庫區域，造成多個大型倉庫的屋頂損壞。蘇女士表示，當時正是午餐時間，同事們發現天象異常後紛紛掏出手機拍攝，這才記錄下了龍捲風形成的全過程。「當時龍捲風看上去好像並不是很強，但後來才發現停車場裡的汽車全部都被龍捲風捲起的殘件碎片損壞，無一倖免。

從視頻中可以看見，雲層一開始在天空中層層疊積，開始交織，隨後逐漸旋轉凝聚，翻湧騰挪。隨著速度越來越快，在下方慢慢形成了一個明顯可見的氣流「漩渦」。一開始只是零星樹葉被「捲」起，後來隨著「吸力」增強，威力變得越來越大。

南加州地區甚少發生龍捲風，根據美國國家氣象局（National Weather Service）的記錄，上一次出現龍捲風是在2014年3月12日的洛縣伍蘭岡（Woodland Hills）地區，是時速在65至85之間EF0級龍捲風，並未造成重大損失。而更早一次威力較強的龍捲風發生在1983年11月12日，位於聖地牙哥縣的一場F2級龍捲風造成了數百萬美元的損失，但幸運的是沒有人員傷亡。

龍捲風是一種強烈的氣旋性風暴，通常形成於大氣不穩定和強烈的風切變環境下。根據美國國家海洋和大氣管理局的數據，當暖濕的空氣在低壓區上升時，空氣中的水蒸氣開始冷卻並凝結成雲。這些雲隨著上升的氣流不斷增大，形成了一個旋轉的氣團，即所謂的氣旋。同時，地面上的強風可以導致低層大氣的旋轉，當這種旋轉被引入到氣旋性氣流中時，就可能形成龍捲風。此外，大氣不同高度和不同速度的氣流之間的風切變也是龍捲風形成的重要因素之一。總的來說，龍捲風的形成是一個非常複雜的過程，需要滿足多種因素的共同作用，而且非常難以預測。

烏雲最初在天空中旋轉凝聚，形成一個明顯的漩渦。(受訪人提供)
烏雲最初在天空中旋轉凝聚，形成一個明顯的漩渦。(受訪人提供)
蘇女士表示，停車場裡的汽車全部都被龍捲風捲起的殘件碎片損壞，無一倖免。(受訪人提...
蘇女士表示，停車場裡的汽車全部都被龍捲風捲起的殘件碎片損壞，無一倖免。(受訪人提供)

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