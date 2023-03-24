南加罕見龍捲風 黑雲壓城碎片飛舞

龍捲風使得該地區多個倉庫建築物受損。(受訪人提供)

南加 地區向來罕見龍捲風 ，但就在22日本週三，在洛杉磯縣蒙地貝婁市(Montebello)，當地民眾親眼見識到了龍捲風的威力。在該地區上班的華人蘇女士和同事用手機 記錄下了龍捲風從「醞釀」到「發威」的全過程，從黑雲壓城到殘件碎片滿天飛舞，場面驚悚駭人。

視頻來源：受訪者；記者趙健/後製

當天的龍捲風始於上午11點多，發生在蒙地貝婁市的大型倉庫區域，造成多個大型倉庫的屋頂損壞。蘇女士表示，當時正是午餐時間，同事們發現天象異常後紛紛掏出手機拍攝，這才記錄下了龍捲風形成的全過程。「當時龍捲風看上去好像並不是很強，但後來才發現停車場裡的汽車全部都被龍捲風捲起的殘件碎片損壞，無一倖免。

從視頻中可以看見，雲層一開始在天空中層層疊積，開始交織，隨後逐漸旋轉凝聚，翻湧騰挪。隨著速度越來越快，在下方慢慢形成了一個明顯可見的氣流「漩渦」。一開始只是零星樹葉被「捲」起，後來隨著「吸力」增強，威力變得越來越大。

南加州地區甚少發生龍捲風，根據美國國家氣象局（National Weather Service）的記錄，上一次出現龍捲風是在2014年3月12日的洛縣伍蘭岡（Woodland Hills）地區，是時速在65至85之間EF0級龍捲風，並未造成重大損失。而更早一次威力較強的龍捲風發生在1983年11月12日，位於聖地牙哥縣的一場F2級龍捲風造成了數百萬美元的損失，但幸運的是沒有人員傷亡。