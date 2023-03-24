洛縣優步司機被乘客槍殺 嫌犯在逃

3月24日，一名優步司機在洛縣林伍德被殺害。（KTLA5）

洛杉磯縣林伍德市（Lynwood）3月24日（周五）凌晨發生一起兇殺案件，一名優步（Uber）司機被殺害，嫌疑男子行凶後開走司機的車，目前兩名涉案嫌犯仍在逃。

洛縣警察 局（LASD）正在調查此案，警方的一份新聞稿中指出，被害司機是一名 30 多歲的林伍德市居民，他於凌晨 1 時 30 分左右在 Imperial Highway 2800號 街區被子彈擊中上身。監控錄像顯示犯罪現場就在一家 7-11 便利店外。

調查人員了解到，被害人長期從事優步司機職業，案發地點在便利店停車場，當地他和兩名乘客發生肢體衝突。

據稱，一名乘客當時掏出槍向司機開槍，隨後他開走司機的車逃跑，這部車被描述為黑色的 2016 款本田 雅閣 (Honda Accord) ，汽車後被發現遺棄在不遠處。初步報告顯示，兩名嫌疑人都是乘車逃跑，但調查人員後來澄清指出，其中一人徒步逃離案發現場。

受害者妻子Sandra Medina無法接受丈夫發生這樣的意外，「我還在震驚中，不敢相信這樣的事會發生在我們家，我不知道現在該如何反應。」