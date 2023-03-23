我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯亞市議員關美滿 七哥竟是關繼威

抖音國會聽證 周受資：TikTok獨立於中國 不應被禁

洛學區罷工第三天 示威者載歌載舞 家長著急

記者丁曙／洛杉磯即時報導
洛杉磯學區後勤輔助員工罷工集會要求加薪30%。（SEIU Local 99）
洛杉磯學區後勤輔助員工罷工集會要求加薪30%。（SEIU Local 99）

洛杉磯市長調停洛杉磯學區（LAUSD）勞資糾紛爭端無果，罷工進入第三天， 支持罷工的示威者並在示威現場載歌載舞，讓擔心孩子教育品質受影響的家長好著急。洛杉磯學區透過社交媒體宣布，3 月 23 日星期四，學區內的所有學校將再次關閉。這場影響 42萬名學生讀書的勞資糾紛是由服務僱員國際工會（SEIU）99分會在洛杉磯教師聯合工會的支持下發起的，罷工導致全美第二大區的學校關閉。

影音：SEIU 99/記者丁曙後製

洛杉磯聯合學區在通知中表示，學生和家庭將繼續能夠取得學區、縣和市各處可供學生使用的資源。詳情登錄網站achieve.lausd.net/schoolupdates 獲取有關學生監督、輔導和校餐等支援信息。如需幫助，請致電213-443-1300

工會領袖宣布，為期三天的罷工將於23 日結束，屆時將在學校舉行更多的糾察活動，並在洛杉磯州立歷史公園舉行一場聲勢浩大的集會。

洛杉磯市市長貝斯 (Karen Bass) 22日介入洛杉磯聯合學區與勞工領袖之間的談判消息，曾經一度給人們帶來了即將達成協議的希望。但是，最終調停無果，洛杉磯學區罷工進入第三天，學校繼續對約 42萬名學生關閉。另一方面，學區繼續與洛市多方合作，提供 150 多個學生看護和食品分發站點，同時，洛杉磯縣立公園和圖書館也提供學生活動和分派食物的場所。

對此，學生家庭很著急，一位華人家長引用加州政策中心（CPC）高級研究員愛德華·林 (Edward Ring) 的研究文章，加州教育廳最近的學生成績測試顯示，洛杉磯聯合學區（LAUSD）三分之二的學生達不到加州的數學標準，十分之六的學生達不到加州英語水準；與此同時，今年該學區平均每名學生花費 3萬514元。學生家庭成群結隊搬遷撤退轉校，導致該學區的入學人數，從 2002 年的73萬7739人驟降到2022年的 42萬2276人，20年來減少了 31萬5000 名學生，這還不包括本學年開始後甚至沒有來上課的近5萬名孩童。

示威者亮出海報：洛杉磯學區總監Alberto Carvalho年薪44萬美元。（...
示威者亮出海報：洛杉磯學區總監Alberto Carvalho年薪44萬美元。（SEIU Local 99）
洛杉磯聯合學區在150 多個地點提供學生看護。（LAUSD）
洛杉磯聯合學區在150 多個地點提供學生看護。（LAUSD）

洛杉磯 學區 罷工

上一則

洛杉磯亞市議員關美滿 七哥竟是關繼威

延伸閱讀

加州公立高中 可望免費供保險套

加州公立高中 可望免費供保險套
洛學區罷工露曙光 市長調停兩造歡迎

洛學區罷工露曙光 市長調停兩造歡迎
罷工首日 洛學區發12.5萬份校餐

罷工首日 洛學區發12.5萬份校餐
罷工參與者吐心聲：薪水真的太低了

罷工參與者吐心聲：薪水真的太低了
阮桂銘膺選49區傑出女性 州議會表彰

阮桂銘膺選49區傑出女性 州議會表彰
罷工首日洛杉磯學區發出12.5萬份校餐 看護1353名學生

罷工首日洛杉磯學區發出12.5萬份校餐 看護1353名學生

熱門新聞

亞凱迪亞商場停車場，一名華女3月17日遭遇持槍劫匪。（圖：受害人提供）

車內玩手機 突遭槍指頭…洛縣商場劫匪猖狂 華女驚魂交出財物

2023-03-19 21:59
宜家尋求集體訴訟和解，同意支付2425萬美元和解金。（記者趙健/攝影）

IKEA同意付消費者2425萬和解金 申領通道已開放

2023-03-20 17:00
洛杉磯縣聖瑪利諾市居民，也是前加州副州長競選人Cole Harris，和華人女友Cindy陳（Cindy Chen）涉嫌PPP貸款詐騙日前被捕。（本報檔案照）

詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒

2023-03-16 12:14
由外送平台送來的食物大多是麥當勞或星巴克，有位居民多次收到一樣的商品，表示自己已經吃膩了。（取材自ABC7新聞截圖）

連收免費Uber Eats吃到怕 高地公園社區居民懷疑動機

2023-03-21 16:12
受害者們稱，M在假「平台」消失後，反而率先去警局報案，聲稱自己是受害人。（圖：受訪者提供）

殺熟盤詐案 「騙子先報警」 華人社區疑20多人受害

2023-03-19 02:20
美飛中5、6月機票價格。（記者邵敏／製表）　

三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍

2023-03-18 15:35

超人氣

更多 >
他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照

他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照
紐約新地標不牢固？93層高樓狂晃 員工嚇到快逃

紐約新地標不牢固？93層高樓狂晃 員工嚇到快逃
小孩殺小孩？雲南7歲女孩將4歲男童抱起扔進井裡

小孩殺小孩？雲南7歲女孩將4歲男童抱起扔進井裡
誰點了肯德基？18袋KFC外賣 送達習近平在俄下榻酒店

誰點了肯德基？18袋KFC外賣 送達習近平在俄下榻酒店
升息+葉倫放話 道指大跌530點

升息+葉倫放話 道指大跌530點