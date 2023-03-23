洛學區罷工第三天 示威者載歌載舞 家長著急

洛杉磯學區後勤輔助員工罷工集會要求加薪30%。（SEIU Local 99）

洛杉磯 市長調停洛杉磯學區 （LAUSD）勞資糾紛爭端無果，罷工 進入第三天， 支持罷工的示威者並在示威現場載歌載舞，讓擔心孩子教育品質受影響的家長好著急。洛杉磯學區透過社交媒體宣布，3 月 23 日星期四，學區內的所有學校將再次關閉。這場影響 42萬名學生讀書的勞資糾紛是由服務僱員國際工會（SEIU）99分會在洛杉磯教師聯合工會的支持下發起的，罷工導致全美第二大區的學校關閉。

影音：SEIU 99/記者丁曙後製

洛杉磯聯合學區在通知中表示，學生和家庭將繼續能夠取得學區、縣和市各處可供學生使用的資源。詳情登錄網站achieve.lausd.net/schoolupdates 獲取有關學生監督、輔導和校餐等支援信息。如需幫助，請致電213-443-1300

工會領袖宣布，為期三天的罷工將於23 日結束，屆時將在學校舉行更多的糾察活動，並在洛杉磯州立歷史公園舉行一場聲勢浩大的集會。

洛杉磯市市長貝斯 (Karen Bass) 22日介入洛杉磯聯合學區與勞工領袖之間的談判消息，曾經一度給人們帶來了即將達成協議的希望。但是，最終調停無果，洛杉磯學區罷工進入第三天，學校繼續對約 42萬名學生關閉。另一方面，學區繼續與洛市多方合作，提供 150 多個學生看護和食品分發站點，同時，洛杉磯縣立公園和圖書館也提供學生活動和分派食物的場所。