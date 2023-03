南加知名商學院院長憶中國教書經驗 笑說學會「關係」

查普曼商學院正在將其MBA課程定為STEM,使國際學生在畢業後能在美國停留三年,以獲得更多工作機會。(查普曼大學官網)

南加州橙縣 查普曼大學商學院(Argyros School of Business and Economics at Chapman University)院長暨教授Henrik Cronqvist,近日接受本報專訪,追憶他在中國任教的歲月,也暢談商學院對於研究亞太地區的興趣;他曾在上海任教三年,雖然研究方向與亞洲無關,但在中國的任教經驗讓他收穫頗豐,對亞太地區的經濟發展產生濃厚興趣。

查普曼大學商學院的 MBA 課程,目前在西海岸的私立大學和學院中排名第三。 2022年3月下旬出任該校商學院院長的Cronqvist,是行為金融學專家;他指出行為金融學是金融經濟學與心理學的結合,其核心是理解投資 者的行為。他在芝加哥大學獲得博士學位,並在諾貝爾獎 獲得者Richard Thaler的指導下進行研究。雖然Cronqvist沒有發表過和亞洲相關的論文,但他曾於2012至2015年期間在位於上海的中歐國際商學院(CEIBS)教書。

Cronqvist回憶他在上海教書的日子,表示收穫頗豐。他不僅學到更多專業知識,比如中國金融市場的獨特性,也領略了中國作為人情社會對「關係」的注重,他也慢慢學會建立「關係」。

在任教期間,Cronqvist教授還見證了中國金融市場的發展,他所教授的風險投資、初創企業和私募股權等領域,都變得越來越成熟,有更多的資金入場支持年輕人和初創企業,這是經濟發展的好兆頭。Cronqvist至今仍與上海的同事保持聯繫,還時常一起做研究。

被問到華人投資者有什麼特別之處時,Cronqvist分享了一個有趣的研究。他曾研究過紅色是否會影響投資者的行為,將美國和中國的投資者做對比。他指出,在西方文化中,紅色意味著損失,因此用紅色標出潛在的損失會使投資者更厭惡風險。然而在中國,紅色與盈利相關,當用紅色標示數據時並沒有同樣的效果。

Cronqvist擔任院長的查普曼大學商學院也十分關注亞太經濟,並創立了亞太地區地緣經濟與商業研究計畫(Asia-Pacific Geoeconomics and Business Initiative)。Cronqvist表示,該計劃旨在與亞太地區建立更多聯繫,並獲得更多見解,讓商學院獲得全球視野。查普曼大學位於亞洲人口頗多的橙縣,比世界上許多地方都接近亞太地區,該計劃將在亞太地區和美國間建起橋樑,讓美國乃至全世界的商業人士對亞太經濟有更多了解。