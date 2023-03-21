南加知名商學院院長憶中國教書經驗 笑說學會「關係」
南加州橙縣查普曼大學商學院（Argyros School of Business and Economics at Chapman University）院長暨教授Henrik Cronqvist，近日接受本報專訪，追憶他在中國任教的歲月，也暢談商學院對於研究亞太地區的興趣；他曾在上海任教三年，雖然研究方向與亞洲無關，但在中國的任教經驗讓他收穫頗豐，對亞太地區的經濟發展產生濃厚興趣。
查普曼大學商學院的 MBA 課程，目前在西海岸的私立大學和學院中排名第三。 2022年3月下旬出任該校商學院院長的Cronqvist，是行為金融學專家；他指出行為金融學是金融經濟學與心理學的結合，其核心是理解投資者的行為。他在芝加哥大學獲得博士學位，並在諾貝爾獎獲得者Richard Thaler的指導下進行研究。雖然Cronqvist沒有發表過和亞洲相關的論文，但他曾於2012至2015年期間在位於上海的中歐國際商學院（CEIBS）教書。
Cronqvist回憶他在上海教書的日子，表示收穫頗豐。他不僅學到更多專業知識，比如中國金融市場的獨特性，也領略了中國作為人情社會對「關係」的注重，他也慢慢學會建立「關係」。
在任教期間，Cronqvist教授還見證了中國金融市場的發展，他所教授的風險投資、初創企業和私募股權等領域，都變得越來越成熟，有更多的資金入場支持年輕人和初創企業，這是經濟發展的好兆頭。Cronqvist至今仍與上海的同事保持聯繫，還時常一起做研究。
被問到華人投資者有什麼特別之處時，Cronqvist分享了一個有趣的研究。他曾研究過紅色是否會影響投資者的行為，將美國和中國的投資者做對比。他指出，在西方文化中，紅色意味著損失，因此用紅色標出潛在的損失會使投資者更厭惡風險。然而在中國，紅色與盈利相關，當用紅色標示數據時並沒有同樣的效果。
Cronqvist擔任院長的查普曼大學商學院也十分關注亞太經濟，並創立了亞太地區地緣經濟與商業研究計畫（Asia-Pacific Geoeconomics and Business Initiative）。Cronqvist表示，該計劃旨在與亞太地區建立更多聯繫，並獲得更多見解，讓商學院獲得全球視野。查普曼大學位於亞洲人口頗多的橙縣，比世界上許多地方都接近亞太地區，該計劃將在亞太地區和美國間建起橋樑，讓美國乃至全世界的商業人士對亞太經濟有更多了解。
Cronqvist還指出，該計畫會為學生邀請來自中國和亞洲其他市場的專業人士作為演講嘉賓，也希望吸引更多來自亞太地區的學生就讀查普曼大學。查普曼商學院正在將其「企管碩士學位」（MBA）的課程定為與「科學、科技、機械和數學」（STEM）相關的課程，使國際學生在畢業後能在美國停留三年，獲得更多工作機會。商學院希望能培養出更多能促進亞太地區和美國經濟發展具有領導力的人才，並為亞美間的經濟交流盡一分力。
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