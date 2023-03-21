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加薪30%還價23% 洛杉磯學區談判破裂21日起罷工

記者丁曙／洛杉磯即時報導
洛杉磯學區談判破裂，後勤保障輔助員工21日冒雨罷工。（SEIU Local 99）
洛杉磯學區談判破裂，後勤保障輔助員工21日冒雨罷工。（SEIU Local 99）

全美第二大公立學區洛杉磯聯合學區（LAUSD）勞資談判最後一刻破裂，罷工自3月21 日（星期二）凌晨4時30分開始，一直持續到23日（星期四）。學區被迫關閉上千所學校，影響了約 42萬學童及其家庭的課堂學習、校餐服務和日常生活。

這次罷工的主體是洛杉磯聯合學區的飲食服務、清潔衛生、校車司機、設施保管、特殊教育助理和數千名其他工人，他們隸屬於「服務業僱員國際工會99分會，前譯工會第99地方組織」（SEIU Local 99），並不是洛杉磯教師聯合工會（UTLA），不過這次罷工也得到了教師工會的支持。

洛杉磯學區教育總監卡瓦略 (Alberto Carvalho) 稱，罷工對學生造成了不必要的損害，這將加劇新冠（ COVID-19） 大流行以來和 2019年學區教師罷工造成的損失，當年的教師罷工損失了六個上課日。

工會領導人稱這次罷工是不幸的，但卻是提升工人乃至學生的必要步驟。工會還表示，如果洛杉磯聯合學區同意滿足其加薪 30% 的要求，並為最低收入的工人每小時增加兩美元，願意恢復談判。

學區官員在幾天談判中通過一系列舉措提高了報價。根據該學區的數據，談判進行到3月18日（上週六），學區同意的加薪幅度累計上漲了 23%，從 2020-21 學年開始追溯 2%，到 2024-25 學年結束時上漲 5%。該加薪計劃包括為自 2020-21 年以來工作的人提供一次性 3% 獎金，以及延長的工作時間、更多的全職職位和更高的醫療保健資格。

洛杉磯聯合學區試圖將這次行動定性為「不公平勞工行為舉行罷工是非法的」，但是，負責監督公共僱員關係的加州公共雇員關係委員會 (PERB) 斷然拒絕了學區的投訴提議。

為了應對罷工，學區從21日上午7時30半至10時30分，將在 24 個指定地點分發多達六份預先包裝好的餐食，包括三天中每一天的早餐和午餐，但配餐份額只夠36萬人左右。

工會在3月21日安排的活動包括，清晨4時30分起，在Van Nuys校車巴士場設置糾察線，阻止校車接送學生。上午7時在肯尼迪社區學校召開新聞發布會。下午1時在洛杉磯聯合學區（LAUSD）總部集會抗議。

洛杉磯聯合學區加薪談判破裂，後勤保障輔助員工21日冒雨罷工。（SEIU Loca...
洛杉磯聯合學區加薪談判破裂，後勤保障輔助員工21日冒雨罷工。（SEIU Local 99）

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