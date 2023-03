「菜鳥新移民」聰明守規的小弟 在新英雄電影大放異彩

一同出席的亞裔演員還有知名女星劉玉玲(中)。(陳琦燁提供)

台裔演員陳琦燁(Ian Chen),曾憑靠電視劇「菜鳥新移民 」(Fresh Off the Boat)一角的優秀演技,讓觀眾印象深刻,如今在英雄電影 「沙贊!眾神之怒」(Shazam! Fury of the Gods)中再次大放異彩。他受訪時,對此次演出機會表示十分興奮,更讚揚電影視覺效果出色。但也謙虛地表示,他還需要磨練演技。

陳琦燁是台裔美國演員,曾經在多部電影和電視劇中演出,包括「菜鳥新移民」和「狗的旅程」等作品。近期更參與由桑德伯格(David F. Sandberg)執導的電影「沙贊!眾神之怒」的演出。

陳琦燁透露,這部電影「沙贊!電影系列」的續集,充滿了超級英雄元素。主角比利·巴特森和他的寄養兄弟姐妹需要阻止阿特拉斯之女使用可以毀滅世界的武器。除了劇情更刺激外,視覺效果也明顯提升,展現了巨龍、神秘生物和魔法元素等驚人場面。

他指出,「沙贊!眾神之怒」特別擅長製造懸念和驚險,成功轉型成大熱作品。他讚揚了電影的視覺效果十分出色。這部電影雖然低成本製作,但是製作團隊卻做到了精益求精,呈現出非常震撼的效果。

由於拍攝場地多為外地,讓他不得不離家長達三個月。還好有年齡相仿的演員,如Faithe Herman和Jack Glazer,大家相處融洽,彼此之間有如家人互相照料。

陳琦燁提及,該片拍攝期間正值 2021年新冠疫情肆虐,讓拍攝面臨艱鉅的挑戰;儘管製作團隊當時嚴格執行每日新冠疫情測試等規程,還是有演員確診,使拍攝暫時停工幾天。

因「菜鳥新移民」中扮演聰明守規的小弟一角,讓陳琦燁聲名大噪。但他說,現實生活中,他並不完全像角色那樣。他從小就參與演藝事業,從六歲開始拍廣告,後來在電視節目中演出六年。起初,他主要是因為個性和可愛的外表被選中,但隨著年齡增長,他意識到需要進一步磨練演技和配音技巧,才能在娛樂行業中成長。他的家人非常支持他的追求,但也重視他的正常成長,所以他還是要上學校、參加學校活動等。

他表示,不管是喜劇、劇情片還是動作片,他都想嘗試,也希望可以代表亞裔 美國人講述社區間不同的故事。他認為作為亞裔美國演員,他有責任以積極和真實的方式代表社區,並希望透過描繪多樣化角色來挑戰亞裔的刻板印象,並為亞太裔美國人社區在娛樂行業提供代表性。