Costco等超市冷凍草莓恐有甲肝病毒 FDA下令召回

在Costco、Trader Joe's等超市均有販售的冷凍有機草莓可能攜帶甲型肝炎病毒（ Hepatitis A）。（FDA）

美國食品暨藥物管理局（FDA）17日發佈公告，召回一款在Costco、Trader Joe's等超市均有販售的冷凍有機草莓，這些產品可能攜帶甲型肝炎病毒（Hepatitis A）。

美國食藥局 的數據顯示，截至2023年3月13日，共有五例與此相關的甲型肝炎病例，這些患者都報告他們曾食用過冷凍草莓。患者的年齡從38歲到61歲不等，中位年齡52歲，目前兩人住院，暫無死亡報告。

美國食藥局表示，目前多個相關部門正在攜手調查近日甲型肝炎的爆發原因。目前的調查證據表明，這些被報告的冷凍草莓產品均來自同一個供應商，與2022年從墨西哥下加州 (Baja California)的某些農場進口的新鮮有機草莓有關，這些草莓被美國多個品牌包裝貼籤後出售至各大零售商。

甲型肝炎是一種傳染性肝病，由接觸甲型肝炎病毒（包括食物）引起，可從持續數周的輕微體感到持續數月的嚴重病症。在極少數情況下，尤其是對於曾患有嚴重疾病或免疫系統受損的消費者，甲型肝炎感染會發展為肝功能衰竭。甲型肝炎病毒通常會在接觸後15到50天內產生症狀，如疲勞、腹痛、黃疸、肝功能異常、尿色深和糞便蒼白。如果在接觸受污染食物後的兩周內接種甲型肝炎疫苗 ，則可以預防該疾病。

美國食藥局提醒，可能食用過這批產品的消費者應諮詢醫務人員或當地衛生部門，以確定是否需要接種疫苗。有甲型肝炎症狀的消費者應立即去醫院檢查。