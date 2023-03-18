三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍

美飛中5、6月機票價格。（記者邵敏／製表）

對於渴望回中國的在美華人來說，今年是否增加直飛航班、機票價格能否穩定回落等都是關注焦點。但三家航空公司日前已宣布撤回提交的中美新航班申請計劃，機票價格也在短時間內迅速飆升，甚至翻倍，華人回國行程再次受阻。

根據官方消息，三家中國航空公司，包括廈航、東航 、南航，已於日前撤回直飛航班增加申請計劃，美聯航也官宣10月底前不會新增直飛中國的航班。不少業者悲觀地估計，今年10月底前，中美兩國航線 增加的機會不大。

洛杉磯 機票業者顧彬彬指出，中國十年旅遊簽證恢復後，此前價格較低的轉機航線平均上漲40%以上。比如洛杉磯飛香港轉機內地已全線漲價，5月經濟艙飆升至3200元以上，而之前價格是在1700元左右，短時間內幾乎翻倍。同樣直飛航班價格也在飆升，3月初洛杉磯直飛廈門的經濟艙價格最低1100元左右，但5月份同樣的航班艙位已是2770元起價。

顧彬彬分析，三家航司撤回航班增加計劃，加上外籍人士赴華的所有簽證恢復，如今又快到暑假旺季，市場需求因此非常旺盛，但航班供給卻沒有跟上，直接導致機票價格飛速上漲。

相比 2、3 月份，接下來幾個月美飛中直航價格正在大幅上漲，以下是綜合各大票務平台的機票信息。 5月份最便宜航線，達美航空西雅圖或底特律直飛上海，最低票價2100元；南方航空洛杉磯直飛廣州，最低2170元。 5月份最貴航線，國航洛杉磯飛北京、東航紐約飛上海，均價都在3050元，其他航空公司5月直飛平均價格是2750元左右。

6月份最便宜航線，南方航空洛杉磯直飛廣州，最低票價是2080元；東方航空紐約直飛上海，最低2250元；國航洛杉磯飛深圳，最低2170元。 6月份的最貴航線美國航空達拉斯直飛上海，均價3480元；其他航司的經濟艙均價在2770元至3040元之間。

顧彬彬表示，轉機航班現在熱門的國家和地區，包括韓國首爾、日本東京、新加坡、香港、台北、卡塔爾多哈等。轉機航班5月份從美國到中國境內，經濟艙價格最低1070元，平均經濟艙價格1420元起。 6月份最低票價是1280元，平均經濟艙價格1590元起。