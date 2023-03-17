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蒙市槍案九遇害者安葬 玫瑰岡紅色霓虹標誌換藍光

記者邵敏／洛杉磯即時報導
玫瑰岡紅色霓虹標誌「ROSE HILLS」換成藍色，哀悼蒙市槍案罹難者。（受訪者提供）
玫瑰岡紅色霓虹標誌「ROSE HILLS」換成藍色，哀悼蒙市槍案罹難者。（受訪者提供）

洛杉磯縣蒙特利公園市（Monterey Park）年初發生11死九傷的悲劇，其中九名死者安葬在玫瑰岡墓園（Rose hills）。墓園為哀悼每一位死於非命的罹難者，將紅色霓虹標誌「ROSE HILLS」轉為藍色霓光，祈願悲劇不再重演。

玫瑰岡墓園亞洲市場副總裁林佩璇（Mishelle Lin）表示，槍擊案發生後，墓園陸續收到多名受害家屬的來電，在11個受害家庭中，九個家庭將他們的至愛親人，託付給玫瑰岡紀念公園的華園會館。

面對這起悲痛的事件，玫瑰岡華園團隊擬訂專案處理，幫助受害家屬處理親人後事。為了能減輕受害家屬的負擔與壓力，墓園主動與地方檢察官辦公室聯繫，安排專員到玫瑰岡華園一對一協助受害家屬申請喪葬補助金，同時墓園也給予每一個家庭適當的費用補助。

林佩璇指出，喪葬籌備過程中，玫瑰岡的華人顧問團隊為受害者家庭提供需要的支持與服務，陪伴他們度過最艱難的時刻，墓園員工對於這些家庭遭遇的傷痛感同身受。

玫瑰岡在南加知名的地標，是在晚間行經 605 號公路上清楚可見的 「ROSE HILLS」 紅色霓虹標誌，蒙市槍擊案發生後，紅色霓虹轉為藍色霓光，哀悼紀念每一位罹難者，祈願這樣的事件不再發生。

玫瑰岡在南加州已有近110年的歷史，重視華人文化，和華人社區有著緊密的關係， 90年代後更成為南加華人移民圈裏，受信賴與肯定的墓園及殯儀館。林佩璇表示，對於類似不幸事件，希望永不再發生，但當社區需要幫助，玫瑰岡百年的傳承與經驗是社區堅定的磐石，隨時提供最完善的協助。

華人 南加 槍擊

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