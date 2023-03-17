電信詐騙泛濫 FCC新規直接屏蔽可疑訊號

吳女士接到的假裝「警察協會」的詐騙電話（讀者提供）

近年來，垃圾郵件、詐騙 短信和電話呈現爆炸式增長，2022年聯邦通訊委員會(FCC)就收到了超過1萬8000起消費者投訴，較2015年增長了500%以上。FCC終於宣布通過一項新規定，要求包括運營商在內的無線公司屏蔽詐騙短信，直接「封殺」。

曾不出窮的電信詐騙套路早已讓民眾身心疲憊，南加州居民吳女士飽受垃圾信息困擾，近日她接到了聲稱「國家警察 協會」的電話要求捐款，她表示，每天至少接到好幾條詐騙短信和電話，真的「煩透了」。吳女士稱，雖然已「身經百戰」，但一開始聽到對方說是國家警察協會的時候還是愣了下，之後對方說有一個新系統希望得到捐款時，吳女士果斷掛斷電話。後經網絡查實，這是一個虛假的機器人電話號碼。吳女士說，這樣的電話和短信，每天都有好幾個，短信的套路更是讓人哭笑不得。就在日前自己還收到一條短信，對方稱想要訂製一條翡翠項鍊，過了半天沒動靜，又發來一條關於訂製項鍊的信息。吳女士說，「現在的騙子反套路，先開始花錢了。」

對此，FCC於3月16日以4-0投票通過採用一項新規定，要求電話運營商必須阻止可疑來源的短信，包括看似「無效、未分配或未使用」的電話號碼。一旦新規生效，電信運營商將被要求建立一份「黑名單」，列入這一類可疑電話或短信，一旦發現就直接屏蔽。FCC 表示，運營商還必須阻止來自聲稱永遠不會發送短信的電話號碼的短信，或者政府已確定不用於發短信的號碼。

此外，FCC還徵求公眾意見，可能要求運營商阻止該機構認定為非法機器人發送者的公司或個人發來的短信。