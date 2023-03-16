洛縣政界西裔先鋒莫蓮娜 自爆癌末期震驚政界

莫利納曾在洛市監事會打破多項紀錄， 近日自爆罹癌末期。（abc7截圖）

洛杉磯 縣前縣政委員（County Supervisor）莫蓮娜（Gloria Molina）宣布罹患癌症末期，消息震驚現任西裔縣政委員蘇麗絲 （Hilda Solis）等政界人士。莫蓮娜是西裔政治先驅，先後在州眾議會、洛杉磯市議會和洛縣 縣政委員會擔任民選官員。她創下多項紀錄，包括成為第一位當選的西裔成員，第一位當選縣政委員的女性，且在任20多年享有「五小國王」（Five Little Kings）之一的美譽。

現年74歲的莫蓮娜3月14日（週二）於個人臉書上宣布，已經接受三年癌症治療，但現在狀況變得相當艱鉅。貼文寫道，她十分感謝家人、朋友和醫療團隊對她的支持和照顧。她也感謝她的女兒、女婿和孫子，並期待將出生的孫子到來。莫蓮娜感到非常幸運能夠擁有這段時間，與她的親人和朋友在一起。她並以心形表情符號簽名。

西裔洛市議員赫南德茲（Eunisses Hernandez）聽聞消息感到相當震驚，並表示感謝莫蓮娜對地方政府和女性，特別是西裔女性的貢獻。她會和洛杉磯市民一起為莫蓮娜祈禱和支持。而洛縣縣政委員蘇麗絲也回憶起莫蓮娜對推動西裔政治發展的貢獻，並提議以莫蓮娜的名字重新命名洛市中心大公園(Grand Park)，以表彰她對城市所做出的貢獻。蘇麗絲希望莫蓮娜和家人在這個困難時期保持堅強，她會持續為她們祈禱。

從小在畢柯立維拉（Pico Rivera）長大的莫蓮娜，從政生涯從早期奇卡諾運動（Chicano movement）開始，並陸續推動女性健康問題，期間還曾擔任前總統卡特的白宮人事專家（staffing specialist），也在地方的社區學院推出護士指導計劃，解決當地護士短缺問題。她在從政生涯中曾成功推翻東洛杉磯建造監獄的計劃。她曾先後當選加州眾議員、洛杉磯市議員、洛縣縣政委員，被譽為「五小國王」之一，以其財政監督能力聞名。她2014年受限於任期限制離開縣政委員會職務。離職時回憶起早年經歷，將其形容成一場「艱苦的戰鬥」。