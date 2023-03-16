洛城男子被困河裡命懸一線 獲直升機救援 視頻全錄

洛杉磯消防局救援隊解救被困洛杉磯河中的男子。（NBC)

受暴雨 影響，一名男子受困於波濤洶湧的洛杉磯 河（LA River）中，命懸一線，洛杉磯消防局（LAFD）的救援隊及時趕到並成功解救該男子。

3月15日下午5時，洛杉磯消防局在官方推特發出警告，表示將在洛杉磯河經過播佑岡（Boyle Heights）區域的河段進行救援，具體位置在洛杉磯河與東華盛頓大道（E Washington Boulevard）交界處附近。

視頻素材：NBC、KTLA /記者劉子為後製

洛杉磯消防局派出直升機進行救援，並火速趕到現場。受困男子懸掛在一面混凝土抗震牆上，隨時可能被沖進洶湧的洛杉磯河之中。其後救援人員從直升機上被放下，安全地解救了受困男子，並一起被吊上去直升機裡。

洛杉磯消防局的護理人員對受困男子進行緊急治療，表示該男子體溫過低，隨後將男子送到洛杉磯縣南加大 醫療中心（Los Angeles County - USC Medical Center）治療。

洛杉磯消防局尚未確定該男子的年齡以及受困原因。救援人員同時對該區域進行了系統性地搜查，並未發現其他遇難者。

網路上流傳的一影片記錄了這名男子受困在洶湧的洛杉磯河中，並被解救的驚險畫面。

3月14日至15日，受大氣河流風暴影響，洛杉磯河水位升高，且流速變湍急，存在諸多安全隱患。