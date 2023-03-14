拜登總統訪蒙市表控槍決心 第一手演講視頻

美國總統拜登3月14日來到蒙特利公園市，發表講話。（記者朱敏梓/攝影）

拜登 總統3月14日（週二），訪問洛杉磯縣蒙特利公園市（Monterey Park），並發表講話。他除了宣佈旨在盡可能實現對槍枝購買普遍背景調查的新「行政命令」，並慰問了正在從傷痛中逐漸恢復的社區。

視頻來源：記者朱敏梓

就在拜登訪問蒙市的兩個月前，一名槍手在蒙市「舞星」舞社開槍，造成11死九傷，震驚全美。根據非營利組織槍枝暴力檔案彙編的數據，今年截至目前，全美至少發生了 110 起大規模槍擊 事件，造成 150 多人死亡，400 多人受傷。

拜登總統原本預計乘坐直升機抵達蒙市所在的聖蓋博谷，但惡劣天氣促使其臨時改用車隊。拜登當天抵達蒙市的男女童軍俱樂部（The Boys & Girls Club of West San Gabriel Valley），發表約18分鐘的講話。拜登指出，槍擊事件「是刺痛這個國家靈魂的悲劇」，也觸動了「亞裔美國人社區的心」。

拜登並逐一宣讀和描述在蒙市大屠殺中喪失生命的每一個受害者，提及了他們的名字、背景、家庭成員，甚至還詳細描述了他們的性格和愛好。他並感謝奪槍英雄蔡班達 (Brandon Tsay)，蔡班達在阿罕布拉市（Alhambra）來來舞廳和兇手陳友艮（Huu Can Tran，音譯）進行了殊死搏鬦，打退了兇手，避免另一起可能的大屠殺案。

隨後，總統拜登宣佈了關於槍枝管控的行政命令，旨在盡可能實現對槍枝購買的普遍背景調查。拜登說，「今天我和你們在一起行動」。作為其新行政命令的一部分，拜登將指示司法部 長加蘭德(Merrick Garland)加強監督擁有聯邦售槍執照者，落實購槍者的背景調查程序。他說，「我將指示司法部長採取一切可能的合法行動，使我們在沒有新立法的情況下盡可能接近普遍背景調查」。「（行政命令）將加速和加強這項工作，來更快地挽救更多生命，有助於讓槍枝遠離危險的手，因為我繼續呼籲國會要求對所有槍枝銷售的背景檢查」。

拜登總統呼籲他的內閣採取多項行動，包括提高公眾對所謂「紅旗」法的認識，以及解決運輸過程中槍枝丟失或被盜的問題。拜登還說，該命令通過建立一項獨立的政府研究分析，和揭露槍枝製造商如何積極地向民眾，尤其是未成年人銷售槍枝，包括使用軍事圖像，「這加強了我們追究槍枝行業責任的努力」。

拜登指出，「這一切都不能免除國會的責任：採取行動，通過普遍的背景調查，消除槍枝製造的責任豁免權。 我再次下定決心禁止攻擊性武器和大容量彈匣」。 他說，他在 1994 年領導了這場鬥爭。在法律實施的十年裡槍擊事件減少了，共和黨朋友讓它在十年後到期，並且從那時起，大規模槍擊事件增加了兩到三倍。 「所以讓我們完成這項工作，禁止攻擊性武器」。