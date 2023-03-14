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影/南加治安良好城市一夜間7家餐廳被打砸搶 視頻記錄

記者邵敏／洛杉磯即時報導
保險櫃用螺栓固定在地上，小偷沒有得到任何錢。（KTLA5）
保險櫃用螺栓固定在地上，小偷沒有得到任何錢。（KTLA5）

南加橙縣（Orange County）聖瑪格麗塔牧場 ( Rancho Santa Margarita)近日盜賊猖獗，3月11日（周六）凌晨4時至4時30分之間，當地兩個商場內七家不同的餐廳接連被盜，監控視頻捕捉到兩名嫌疑人的犯罪過程。一家餐廳的業主Angelica Cruz指出，這座城市之前很安靜，沒有人會來這裡做壞事。

影音來源：被盜商家／記者邵敏後製

從視頻中可以看到，竊賊戴著頭巾，闖入聖瑪格麗塔牧場一家Mountain Mike’s 披薩店。竊賊用撬棍砸碎玻璃門後，徑直跑到辦公室，試圖使用電動工具打開業主保險櫃。披薩店老闆Daniel Gorman表示，這些人打破窗戶跑進店裡橫衝直撞辦公室，試圖偷走裝有現金的保險箱，尋找任何能找到的錢。

幸運的是，保險櫃用螺栓固定在地上，小偷沒有得到任何錢，但這並沒有阻止他們瘋狂作案。竊賊迅速轉移到隔壁餐廳，他們砸碎 New Lake Asian House 和 La Fiesta Mexican Grill 的窗戶。

不幸的是，盜賊從這兩家店裡偷走現金。之後，他們又將目標鎖定另一個購物中心的另四家餐廳。根據橙縣警局官員，當天凌晨 4 時左右共有七家商店接連被盜。

披薩店老闆Gorman指出，這些盜賊頻繁進出，每個地點最多只停留兩分鐘，他們在購物中心停留大約十分鐘，打碎一家餐廳的玻璃門闖進去，很快又跑出來打砸另一家店。Gorman認為，這兩名嫌疑人不是新手，他們很有經驗，並有合適的作案工具， 從頭到腳穿戴整齊，監控攝像頭拍不到他們的臉，顯然有準備而來。

購物中心的企業主正在公開談論這些猖狂的入室盜竊事件，希望在有人受傷前阻止更多案件發生。店主 Cruz 說，當打砸搶事件發生時，她很慶幸沒有人在餐廳裡，否則難以想像會發生什麼悲劇。

3月11日凌晨，橙縣購物中心七家餐廳接連被盜，（KTLA5）
3月11日凌晨，橙縣購物中心七家餐廳接連被盜，（KTLA5）

保險 橙縣 南加

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