拜登訪問南加「小台北」將宣布新行動減少槍枝暴力

拜登總統14日訪蒙市將宣布採取新行動減少槍支暴力並使社區更安全。（Gettyimages）

拜登 總統14日訪問南加州有「小台北」之稱的蒙特利公園市 （Monterey Park），將宣布一項行政命令，目標是在槍枝銷售前增加背景調查的次數，使美國盡可能接近普遍背景調查。該行政命令還將通過增加「紅旗」法律（Red flag laws）的有效使用，加強追究槍枝行業責任的力度，並加快執法力度，以查明和逮捕威脅社區的槍手，從而使更多槍枝遠離危險之手。拜登總統還鼓勵聯邦貿易委員會發布一份公開報告，分析槍枝製造商如何向未成年人推銷產品。

據白宮發布的消息，14日上午拜登總統正前往蒙特利公園市的途中，該社區今年1 月發生了 11 人死亡、九人受傷的大規模槍擊 事件，總統將和受事件槍難影響的家庭和社區一起哀悼。蒙特利公園是全國越來越多社區的一部分，這些社區因為槍枝暴力而永遠改變，除了發生大規模槍擊事件，還有可能尚不致成為全國頭條新聞的日常槍枝暴力行為。

去年，拜登總統簽署了兩黨安全社區法案（Bipartisan Safer Communities Act），這是近 30 年來頒布的最重要的減少槍枝暴力立法。在慶祝該法案通過時，他呼籲國會抓住兩黨的勢頭，推進更多的常識性步驟來減少槍枝暴力。他一再呼籲國會採取行動，包括禁止攻擊性武器和大容量彈匣，要求對所有槍枝銷售進行背景調查，要求安全存放槍枝，關閉約會暴力限制令的漏洞，以及廢除槍枝製造商的豁免責任。

在繼續呼籲國會採取行動的同時，拜登總統將竭盡所能減少槍枝暴力並挽救生命。這就是為什麼在過去兩年裡，拜登總統在減少槍枝暴力方面採取的行政行動，比之前其他總統在整個總統任期內還要多。

總統這項新的減少槍枝暴力的行政命令（Executive Order）包括多項新措施，所有這些新措施都屬於現有行政權力範圍內，不受「憲法第二修正案」（Second Amendment）的保護。