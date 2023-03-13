影/南加著名酒店竟有滿清皇家寺廟的3500磅大鐘

來自中國的歷史文物「南京鐘」就在入口處。（記者啟鉻／攝影 ）

南加 內陸河濱市中心（Downtown Riverside ）有很多歷史遺跡及文物，很值得好奇者訪問，了解歷史沿革，探尋背後故事。市中心著名酒店Mission Inn的入口處，探訪遊客對重達3500磅的大鐘很好奇，上面還刻有中文「關聖帝君」，令人覺得這座全美聞名的地標酒店的發展與中國歷史有著某種關聯。

視頻來源：記者啟鉻

其實大鐘名為「南京鐘」（The Nanjing Bell ），高7.2呎，重3500磅。是Mission Inn最初創建及擁有者米勒（Frank Miller ）最珍貴的收藏之一，也是他的女兒女婿送給他的禮物。它來自中國南京一個滿清皇家 寺廟，從上面的「關聖帝君」字樣，應該是祭奠華人常說的三國名將關羽的寺廟。關羽因忠義品德高尚，在中國被奉為「關聖帝君」，還有很多稱謂，表示人們對他的崇拜和紀念。

鐘旁邊有一個說明，將鐘命名為「南京鐘」（The Nanjing Bell），大致內容是：南京鐘來自中國南京清朝皇家寺廟。興起義和團運動時，公元1898年至1908年，光緒皇帝在慈禧太后統治下流亡。鐘用合金鑄造，表面裝飾文字及圖案具有象徵意義，其中有稱頌皇帝及製造、捐贈者的美德，彰顯力量和勇氣。

或許有人會問「南京鐘」是如何來到Mission Inn 安家呢？據酒店資料，米勒的女兒和女婿曾到亞洲旅行，偶然在一個收藏者那裡發現了這座大鐘。由於米勒希望在旅館內收藏各種鐘，最多時有八百件。女兒女婿就希望將鐘買下作為禮物。「南京鐘」是1912年中國辛亥革命清朝滅亡後，較早從中國流出的文物之一，而懸掛鐘的廟宇已被拆除。後來「南京鐘」就遠渡大洋，來到美國加州 內陸帝國，作為收藏品放在酒店最顯眼的位置，也成為人們觀賞的歷史文物。曾經一位酒店顧客看到「南京鐘」的潛在價值，想要出高價購買，但遭米勒拒絕。