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影/南加著名酒店竟有滿清皇家寺廟的3500磅大鐘

記者啟鉻／河濱即時報導
來自中國的歷史文物「南京鐘」就在入口處。（記者啟鉻／攝影 ）
來自中國的歷史文物「南京鐘」就在入口處。（記者啟鉻／攝影 ）

南加內陸河濱市中心（Downtown Riverside ）有很多歷史遺跡及文物，很值得好奇者訪問，了解歷史沿革，探尋背後故事。市中心著名酒店Mission Inn的入口處，探訪遊客對重達3500磅的大鐘很好奇，上面還刻有中文「關聖帝君」，令人覺得這座全美聞名的地標酒店的發展與中國歷史有著某種關聯。

視頻來源：記者啟鉻

其實大鐘名為「南京鐘」（The Nanjing Bell ），高7.2呎，重3500磅。是Mission Inn最初創建及擁有者米勒（Frank Miller ）最珍貴的收藏之一，也是他的女兒女婿送給他的禮物。它來自中國南京一個滿清皇家寺廟，從上面的「關聖帝君」字樣，應該是祭奠華人常說的三國名將關羽的寺廟。關羽因忠義品德高尚，在中國被奉為「關聖帝君」，還有很多稱謂，表示人們對他的崇拜和紀念。

鐘旁邊有一個說明，將鐘命名為「南京鐘」（The Nanjing Bell），大致內容是：南京鐘來自中國南京清朝皇家寺廟。興起義和團運動時，公元1898年至1908年，光緒皇帝在慈禧太后統治下流亡。鐘用合金鑄造，表面裝飾文字及圖案具有象徵意義，其中有稱頌皇帝及製造、捐贈者的美德，彰顯力量和勇氣。

或許有人會問「南京鐘」是如何來到Mission Inn 安家呢？據酒店資料，米勒的女兒和女婿曾到亞洲旅行，偶然在一個收藏者那裡發現了這座大鐘。由於米勒希望在旅館內收藏各種鐘，最多時有八百件。女兒女婿就希望將鐘買下作為禮物。「南京鐘」是1912年中國辛亥革命清朝滅亡後，較早從中國流出的文物之一，而懸掛鐘的廟宇已被拆除。後來「南京鐘」就遠渡大洋，來到美國加州內陸帝國，作為收藏品放在酒店最顯眼的位置，也成為人們觀賞的歷史文物。曾經一位酒店顧客看到「南京鐘」的潛在價值，想要出高價購買，但遭米勒拒絕。

由於「南京鐘」的歷史價值，要找一個非常合適的地點也不易，所以安放在酒店內的位置也多次移動，例如在1940、1950、1980和2000年代，位置都有變化。2010年開始，「南京鐘」就一直放在酒店正門入口旁，成為遊客參觀拍照的熱門景點。

位於河濱市中心地標Mission Inn 酒店入口處的「南京鐘」。（記者啟鉻／攝...
位於河濱市中心地標Mission Inn 酒店入口處的「南京鐘」。（記者啟鉻／攝影 ）
「南京鐘」在Mission Inn酒店不同時期照片。（Mission Inn提供...
「南京鐘」在Mission Inn酒店不同時期照片。（Mission Inn提供）
「南京鐘」在Mission Inn酒店不同時期照片。（Mission Inn提供...
「南京鐘」在Mission Inn酒店不同時期照片。（Mission Inn提供）
「南京鐘」在Mission Inn酒店不同時期照片。（Mission Inn提供...
「南京鐘」在Mission Inn酒店不同時期照片。（Mission Inn提供）
「南京鐘」在Mission Inn酒店不同時期照片。（Mission Inn提供...
「南京鐘」在Mission Inn酒店不同時期照片。（Mission Inn提供）
「南京鐘」在Mission Inn酒店不同時期照片。（Mission Inn提供...
「南京鐘」在Mission Inn酒店不同時期照片。（Mission Inn提供）
「南京鐘」在Mission Inn酒店不同時期照片。（Mission Inn提供...
「南京鐘」在Mission Inn酒店不同時期照片。（Mission Inn提供）

皇家 加州 南加

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