我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國挑戰進逼 美編列8420億美元國防預算創新高

救助力道有限 道指連跌五日

南加小偷竊取車內物 耳機 GPS 定位人贓俱獲

聖伯納汀諾訊
警方根據耳機 GPS 定位抓獲小偷。(Unsplash.com)
警方根據耳機 GPS 定位抓獲小偷。(Unsplash.com)

南加內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）一名男子，日前偷了一個背包後12日被捕，因為背包中裝有帶 GPS 功能的耳機，警方根據耳機定位最終抓獲這名小偷。

當局宣布，一名 34 歲的奇諾岡（Chino Hills）男子，日前從一輛汽車中盜取一個背包，案發在Wild Sage Place 5400 街區。聖伯納汀諾縣警方3月12日（周日）上午 8 時 40 分左右，對這起案件做出回應。調查期間，警方找到案發現場的視頻監控，從視頻中可以看到一名男子闖入受害者的車輛，並竊取車內的背包，這名嫌疑人後被確認為Terrall Meisenheimer。

警局在新聞稿中指出，嫌疑人偷走受害人的背包，裡面裝有雜物和配備 GPS 跟踪技術的耳機。根據 GPS 的定位，受害人確定盜賊出現在奇諾岡 Mountain Avenue 的一個商業停車場，警方在那裡發現這名 34 歲的嫌疑人，以及他盜取的財物，人贓俱獲，Meisenheimer因闖入車輛盜竊罪被捕。

警方敦促任何了解此案信息的人，致電（909）364-2000與奇諾岡警察局聯繫，希望保持匿名的來電者可以撥打 We-Tip 熱線 1-800-78CRIME (27463)，或者可以在 We-Tip 網站 www.wetip.com 上留下信息。

奇諾岡男子3月12日從車中盜取一個背包。（聖伯納汀諾縣警局）
奇諾岡男子3月12日從車中盜取一個背包。（聖伯納汀諾縣警局）

警察 南加 汽車

上一則

洛城遭槍擊的第3名警員也出院康復 員警列隊歡迎

延伸閱讀

偽造身分證件詐騙銀行 2華男被捕

偽造身分證件詐騙銀行 2華男被捕
聖伯納汀諾山上社區大雪 釀13死

聖伯納汀諾山上社區大雪 釀13死
聖伯納汀諾重災區 設風暴反應呼叫中心協調捐助物資

聖伯納汀諾重災區 設風暴反應呼叫中心協調捐助物資
聖伯納汀諾山區大雪 8萬人受困

聖伯納汀諾山區大雪 8萬人受困
州長宣布緊急狀態 聖伯納汀諾除雪成急務

州長宣布緊急狀態 聖伯納汀諾除雪成急務
飛車搶高價蘋果耳機 曼哈頓近月逾20起

飛車搶高價蘋果耳機 曼哈頓近月逾20起

熱門新聞

殺豬盤等電信詐騙，在全美盛行。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

2023-03-09 18:07
對有些區號的來電應直接拒接，因為這些電話與欺詐有關。（Unsplash.com）

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

2023-03-07 02:18
寓意頗深？李克強國務院告別講話提「人在幹天在看」 網熱議。（取材自推特）

世界晚報╱「人在幹天在看」李克強告別講話寓意深？

2023-03-06 21:55
想要在洛杉磯過上舒服生活，年薪恐需7萬5000以上。（Getty）

全美生活成本最高城市 加州3市入列 生活費需8.4萬

2023-03-10 22:15
安大略機場因國際航班數量少，值機、出關安檢等非常快捷。（圖：受訪者提供）

洛杉磯飛中國 轉機台北僅900元 中華航空單程價優

2023-03-13 02:20
圖為強力球頭獎得主購買的豪宅。（NBC）

九牛一毛？南加20多億元勁球得主 砸2550萬買豪宅

2023-03-08 17:10

超人氣

更多 >
官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用

官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用
奧斯卡／楊紫瓊封后 淚崩向華人喊話：我們做得到

奧斯卡／楊紫瓊封后 淚崩向華人喊話：我們做得到
洛杉磯飛中國 轉機台北僅900元 中華航空單程價優

洛杉磯飛中國 轉機台北僅900元 中華航空單程價優
「這就是美國夢」關繼威奪奧斯卡獎 一上台就爆哭

「這就是美國夢」關繼威奪奧斯卡獎 一上台就爆哭
奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家

奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家