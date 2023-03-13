南加小偷竊取車內物 耳機 GPS 定位人贓俱獲

警方根據耳機 GPS 定位抓獲小偷。(Unsplash.com)

南加 內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）一名男子，日前偷了一個背包後12日被捕，因為背包中裝有帶 GPS 功能的耳機，警方根據耳機定位最終抓獲這名小偷。

當局宣布，一名 34 歲的奇諾岡（Chino Hills）男子，日前從一輛汽車 中盜取一個背包，案發在Wild Sage Place 5400 街區。聖伯納汀諾縣警方3月12日（周日）上午 8 時 40 分左右，對這起案件做出回應。調查期間，警方找到案發現場的視頻監控，從視頻中可以看到一名男子闖入受害者的車輛，並竊取車內的背包，這名嫌疑人後被確認為Terrall Meisenheimer。

警局在新聞稿中指出，嫌疑人偷走受害人的背包，裡面裝有雜物和配備 GPS 跟踪技術的耳機。根據 GPS 的定位，受害人確定盜賊出現在奇諾岡 Mountain Avenue 的一個商業停車場，警方在那裡發現這名 34 歲的嫌疑人，以及他盜取的財物，人贓俱獲，Meisenheimer因闖入車輛盜竊罪被捕。