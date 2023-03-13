我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

救助力道有限 道指連跌五日

快看世界／奧斯卡白人傾向不再？「媽的」亞裔成功逆襲

洛城遭槍擊的第3名警員也出院康復 員警列隊歡迎

洛杉磯訊
警員們在醫院外列隊，向該名中槍員警表達敬意、及歡迎歸隊之意。（fox11截圖）
警員們在醫院外列隊，向該名中槍員警表達敬意、及歡迎歸隊之意。（fox11截圖）

洛杉磯市警局官員3月13日（週一）宣布第三名在林肯岡（Lincoln Heights）槍擊案中遭槍擊的警官，已康復並出院的好消息。警員們為了歡迎他回歸，在醫院外集體出席敬禮，向他表示支持和尊敬。而槍案中的嫌犯馬加納 (Jonathan Magana) 則在槍案發生兩小時後，被發現不治身亡。

根據洛市警局的影片顯示，多名K-9警犬和負責它們的警官12日（週日）在街道和人行道上排成一列，向該名8日（週三）遭槍擊的出院警察敬禮，表達對其敬意。

這起事件的主謀是32歲槍手馬加納，他曾因兩項二級搶劫罪被判入獄，而當槍案發生時，他正處於假釋期間。目前警方尚未透露馬加納身亡的具體原因，即他是被警方開槍擊斃，還是自殺身亡。

在案發當日下午4時左右，便衣警員發現馬加納的藏匿地點後，召集制服警員和K-9警犬前往搜查。在其中一隻警犬的提示下，他們發現馬加納躲在地下公寓中。

警方隨即包圍了該區域，多次要求馬加納投降，但他拒絕。隨後，警方發射了化學氣體，試圖勸降馬加納，但他反擊並開槍擊中三名警官。警方召集了特警隊後進行還擊。經過多個小時的對峙後，警方派人前往查看，發現馬加納已死亡，宣布他不治身亡。而受傷警察也被隨即送往就近醫院治療。

警方也在推特上表示，警員這份職業往往伴隨著極高的風險，就像9日在林肯岡發生的事情一樣。經過努力，今天第三名警官也已成功康復出院。再次歡迎所有三名警官回家，並支持他們、讚揚他們走上康復之路的勇氣。

警方發文讚嘆所有警員們的努力，也再次感謝他們的付出。（警方推特截圖）
警方發文讚嘆所有警員們的努力，也再次感謝他們的付出。（警方推特截圖）

槍擊 警察 洛杉磯

上一則

Signature銀行關閉 南加五分行儲戶可領回所有存款

延伸閱讀

洛城新語╱「媽的多重宇宙」的喜與愁

洛城新語╱「媽的多重宇宙」的喜與愁
洛城取得「促進住房」認可 加快補助

洛城取得「促進住房」認可 加快補助
德漢堡市教堂槍擊7死25傷 槍手疑已身亡

德漢堡市教堂槍擊7死25傷 槍手疑已身亡
維州6歲男童槍擊老師成重傷 檢方不打算起訴

維州6歲男童槍擊老師成重傷 檢方不打算起訴
暴雪後「明星」雲朵走紅洛城 網友直呼太像UFO飛碟

暴雪後「明星」雲朵走紅洛城 網友直呼太像UFO飛碟
飆車族聚集「玩命關頭」洛城拍片地惹民怨 當局出對策

飆車族聚集「玩命關頭」洛城拍片地惹民怨 當局出對策

熱門新聞

殺豬盤等電信詐騙，在全美盛行。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

2023-03-09 18:07
對有些區號的來電應直接拒接，因為這些電話與欺詐有關。（Unsplash.com）

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

2023-03-07 02:18
寓意頗深？李克強國務院告別講話提「人在幹天在看」 網熱議。（取材自推特）

世界晚報╱「人在幹天在看」李克強告別講話寓意深？

2023-03-06 21:55
想要在洛杉磯過上舒服生活，年薪恐需7萬5000以上。（Getty）

全美生活成本最高城市 加州3市入列 生活費需8.4萬

2023-03-10 22:15
安大略機場因國際航班數量少，值機、出關安檢等非常快捷。（圖：受訪者提供）

洛杉磯飛中國 轉機台北僅900元 中華航空單程價優

2023-03-13 02:20
圖為強力球頭獎得主購買的豪宅。（NBC）

九牛一毛？南加20多億元勁球得主 砸2550萬買豪宅

2023-03-08 17:10

超人氣

更多 >
奧斯卡／楊紫瓊封后 淚崩向華人喊話：我們做得到

奧斯卡／楊紫瓊封后 淚崩向華人喊話：我們做得到
官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用

官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用
「這就是美國夢」關繼威奪奧斯卡獎 一上台就爆哭

「這就是美國夢」關繼威奪奧斯卡獎 一上台就爆哭
奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家

奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家
洛杉磯飛中國 轉機台北僅900元 中華航空單程價優

洛杉磯飛中國 轉機台北僅900元 中華航空單程價優