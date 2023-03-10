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洛縣女酒吧遭下藥性侵 嫌犯男隔日回現場被抓

記者邵敏／洛杉磯即時報導
Kent Okukporo 被指控在女子酒裡下藥後並拖到車上性侵。（洛縣警察局）
Kent Okukporo 被指控在女子酒裡下藥後並拖到車上性侵。（洛縣警察局）

洛杉磯縣一名女子，日前在西好萊塢市（West Hollywood）一家酒吧遭遇男子下藥遭性侵犯。案發時逃離現場的嫌犯，第二天竟又重返現場時被警方抓捕。

根據洛縣警察局（LASD）提供的消息，42 歲的 Kent Okukporo 被指控在一名女子的酒裡下藥，之後把她拖到車上性侵，並企圖綁架對方。案件發生在 2 月 25 日，案發地點是西好萊塢市一家名叫 The Abbey Food & Bar 的酒吧。

據悉，受害人在酒吧保安人員的幫助下設法逃脫，並撥打 911 報警，但嫌疑人當時已逃離現場。出人意外的是，案發第二天，嫌犯 Okukporo 再次出現在這家酒吧，安保人員當場認出他後馬上報警，警方隨即逮捕這名涉嫌下藥、性侵的男子。

對於嫌犯作案後短時間內返回現場的反常舉止，西好萊塢警局的警官 Bill Moulder表示並不驚訝，他在3月9日的新聞發布會上指出，雖然有些不尋常，但可以看出嫌疑人厚顏無恥。

案發後，酒吧發表聲明指出，沒有證據表明在酒吧里發生襲擊、吸毒或綁架事件。案發時，客人自願與嫌疑人一起乘坐拼車離開，酒吧並不知情他們離開後發生的細節，但會協助執法部門進行調查。同時表明，酒吧內有很多監控探頭，安保人員也隨身攜帶攝像頭，如果發現任何犯罪行為都會馬上舉報。

嫌疑人 Okukporo 以 16 萬元獲得保釋，將於 3 月 20 日出庭。警方敦促任何其他潛在受害者，撥打 310-855-8850 聯繫洛縣警局西好萊塢站，或撥打滅罪熱線 1-800-222-8477 匿名舉報。警方同時提醒去酒吧的民眾，需對周圍環境和喝的酒水、飲料格外注意，特別是女性應在日常生活中保持警惕，尤其是在夜間。

好萊塢 性侵 洛縣

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